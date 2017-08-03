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Главные новости Тюменской области
14:59  03 августа 2017 0

Тоболяк, приставивший нож к горлу ребенка, получил срок

Мужчина пошел за пивом с ножомФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Тюменской области, приставивший нож к горлу ребенка и требовавший пива, отправится в колонию строгого режима. Такое решение принял Тобольский городской суд в четверг, 3 августа. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» старший помощник прокурора области Елена Мельникова, в суде 27-летний любитель пива признал свою вину и раскаялся.

Инцидент произошел 5 июня этого года. В тот день 27-летний Роберт Хамитов пришел в магазин «Пивзаправка», который находится в девятом микрорайоне Тобольска, и потребовал налить ему пива в самую большую тару. По словам источника агентства, знакомого с материалами дела, позже мужчина рассказал следователям, что накануне вечером дома пил спиртное — в общей сложности пять литров пива и пол-литра водки. Поэтому утром он страдал с похмелья и даже отпросился с работы. Денег на то, чтобы похмелиться, не было, и Хамитов решил убедить продавца «Пивзаправки» дать ему пива в долг. Нож и синие резиновые перчатки он захватил для того, чтобы убедить продавца, если тот окажется несговорчивым.

В магазине он увидел, что за прилавком стоит незнакомая продавщица, а в зале находится маленькая девочка. Хамитов подошел к продавцу, возмутился, что в магазине все слишком дорого, и спросил, не наливают ли пива бесплатно. Потом вышел за дверь, натянул перчатки, достал нож и вернулся в зал. Там он обхватил девочку, закрыв ей рукой рот, и потребовал пива. Перепуганная мать ребенка начала говорить, что в кассе пусто, но Хамитов закричал, что ему деньги не нужны, а нужно пиво. Продавщица налила ему две бутылки светлого и темного пива объемом пять с половиной литров на 379 рублей и попросила не трогать ее единственную дочь.

Мужчина забрал пакет с пивом, сказал женщине, чтобы она никуда не сообщала о случившемся, и пообещал отдать деньги с зарплаты. Полицейские задержали Хамитова в тот же день, изъяв у него нож и пиво.

Учитывая, что он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и освободился условно-досрочно, Тобольский городской суд отправил его в колонию строгого режима на четыре с половиной года. Кроме того, любителю пива придется выплатить 10 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 11-летней девочки.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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