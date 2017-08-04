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Сегодня уже пятница! Главное к этому часу:
Почему Медведев пророчит Трампу отставку? Премьер делает резкие заявления не просто так.
Кстати, в Конгрессе США назвали главных виновников ухудшения отношений с Москвой. Виновник как всегда один. И это не США.
Следователи возбудили уголовные дела после кровавого побоища в Елани, в следствии которого ранения получили 14 человек.
Теперь просто так не попасть. Власти Украины введут визы для россиян уже этой осенью.
В Екатеринбурге суд отказался рассматривать дело по противникам «Матильды». К слову, священники не поддержали активистов протеста.
Мат и обнаженные женщины. Что еще можно найти на сайте госзакупок?