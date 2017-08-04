09:00 04 августа 2017 0

На портале госзакупок время от времени появляются странные документы Владимир Андреев © URA.RU

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