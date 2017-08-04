Американский сенатор Джон Маккейн ответил на заявление Дональда Трампа, «поблагодарившего» Конгресс за катастрофическое ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой. По мнению представителя штата Аризона, причиной конфликта двух сверхдержав является агрессивная политика Кремля.
«Вы можете благодарить Владимира Путина за нападение на нашу демократию, вторжение к соседям и угрозы в адрес наших союзников», — возразил Маккейн главе Белого дома на своей странице в Twitter.
Ранее президент США отметил, что отношения с Москвой дошли до критически низкого уровня из-за неадекватных действий конгресса. В частности, из-за принятие новых антироссийских санкций, которые сам Трамп утвердил 2 августа.