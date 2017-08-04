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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
00:57  04 августа 2017 0

В Конгрессе США назвали главных виновников ухудшения отношений с Москвой

Джон Маккейн не оставил без внимания заявление Дональда ТрампаФОТО: crooksandliars.com
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Американский сенатор Джон Маккейн ответил на заявление Дональда Трампа, «поблагодарившего» Конгресс за катастрофическое ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой. По мнению представителя штата Аризона, причиной конфликта двух сверхдержав является агрессивная политика Кремля.

«Вы можете благодарить Владимира Путина за нападение на нашу демократию, вторжение к соседям и угрозы в адрес наших союзников», — возразил Маккейн главе Белого дома на своей странице в Twitter.

Ранее президент США отметил, что отношения с Москвой дошли до критически низкого уровня из-за неадекватных действий конгресса. В частности, из-за принятие новых антироссийских санкций, которые сам Трамп утвердил 2 августа.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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