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04 августа 2017
Главные новости Москвы
17:55  04 августа 2017 0

В РПЦ уверены, что многомиллиардный стадион в Петербурге помогли достроить «небесные силы»

Храм Александра Невского в Зеленой роще. Екатеринбург, церковь, христианство, собор александра невского, православие, рпц
Объект сдали только после вмешательства высших силФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополит Санкт-Петербургский и ладожский Варсонофий заявил, что завершить достройку стадиона «Зенит» на Крестовском острове в Северной столице удалось только лишь при помощи «небесных сил».

«Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается — уходят и так далее. А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе. И с Божьей помощью это строительство все-таки завершили», — сказал митрополит.

Также представитель Русской православной церкви считает, что чемпионат мира по футболу в 2018 году, на который приедут миллионы болельщиков со всего мира, позволит представить Россию с лучшей стороны, пишет РБК.

Отметим, что торжественный молебен о благополучном завершении строительных работ на знаменитом стадионе состоялся 12 сентября минувшего года, после чего на объекте установили икону.

Лев Истомин
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