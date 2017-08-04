Митрополит Санкт-Петербургский и ладожский Варсонофий заявил, что завершить достройку стадиона «Зенит» на Крестовском острове в Северной столице удалось только лишь при помощи «небесных сил».
«Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается — уходят и так далее. А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе. И с Божьей помощью это строительство все-таки завершили», — сказал митрополит.
Также представитель Русской православной церкви считает, что чемпионат мира по футболу в 2018 году, на который приедут миллионы болельщиков со всего мира, позволит представить Россию с лучшей стороны, пишет РБК.
Отметим, что торжественный молебен о благополучном завершении строительных работ на знаменитом стадионе состоялся 12 сентября минувшего года, после чего на объекте установили икону.