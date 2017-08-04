В Солнечной системе появился суперураган размером с Землю

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли увидели огромную вихревую систему на поверхности Нептуна, которая по своим размерам сравнима с Землей.
Возмущение на планете обнаружил аспирант учебного заведения Нед Молтер с помощью телескопа в Обсерватории Кека. Научный сотрудник наблюдал вечерами за планетами Солнечной системы, полагая, что астрономические объекты можно хорошо разглядеть не только ночью. В итоге недалеко от экватора Нептуна он увидел яркое пятно диаметров девять тысяч километров, пишет «Лента.ру».
Часто суперураганы возникают ближе к полюсам планеты, так как экваториальная часть считается относительно спокойной. Однако на Нептуне ситуация оказалась иной. Атмосферное возмущение удалось заметить благодаря тому, что гигантский вихрь в недрах планеты поднимает с ее поверхности газы, которые остывают, превращаясь в большое метановое облако.
Подобные явления считаются сезонными и происходят один раз в несколько десятилетий.