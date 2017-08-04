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04 августа 2017
Главные новости Москвы
18:37  04 августа 2017 0

В Солнечной системе появился суперураган размером с Землю

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета, астрономия
Космос подарил ученым еще одну загадкуФото: pixabay.com

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли увидели огромную вихревую систему на поверхности Нептуна, которая по своим размерам сравнима с Землей.

Возмущение на планете обнаружил аспирант учебного заведения Нед Молтер с помощью телескопа в Обсерватории Кека. Научный сотрудник наблюдал вечерами за планетами Солнечной системы, полагая, что астрономические объекты можно хорошо разглядеть не только ночью. В итоге недалеко от экватора Нептуна он увидел яркое пятно диаметров девять тысяч километров, пишет «Лента.ру».

Часто суперураганы возникают ближе к полюсам планеты, так как экваториальная часть считается относительно спокойной. Однако на Нептуне ситуация оказалась иной. Атмосферное возмущение удалось заметить благодаря тому, что гигантский вихрь в недрах планеты поднимает с ее поверхности газы, которые остывают, превращаясь в большое метановое облако.

Подобные явления считаются сезонными и происходят один раз в несколько десятилетий.

Лев Истомин
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