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Cегодня 7 августа. И вот главное к этому часу:
Владимир Путин запустил новый тренд. Звезды в соцсетях «меряются» уловом.
Михаил Саакашвили едет в Киев, несмотря на лишение украинского гражданства.
ОСАГО взлетит в цене. Минфин уже подготовил проект.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин накажет врача, которая в приступе ярости разбила голову младенцу. Дело расследуют по всей строгости.
На Урале меньше пьют, а Санкт-Петербург погряз в наркотиках. Генпрокуратура России рассказала о том, как обстоят дела с преступностью в стране.
На федеральную трассу рухнул надземный переход, есть пострадавшие.