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07 августа 2017
06 августа 2017
09:00  07 августа 2017 0

Новый тренд Путина, ОСАГО подорожает, на трассу упал переход. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Президент России Владимир Путин задает тренды по всему миру.Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Cегодня 7 августа. И вот главное к этому часу:

Владимир Путин запустил новый тренд. Звезды в соцсетях «меряются» уловом.

Михаил Саакашвили едет в Киев, несмотря на лишение украинского гражданства.

ОСАГО взлетит в цене. Минфин уже подготовил проект.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин накажет врача, которая в приступе ярости разбила голову младенцу. Дело расследуют по всей строгости.

На Урале меньше пьют, а Санкт-Петербург погряз в наркотиках. Генпрокуратура России рассказала о том, как обстоят дела с преступностью в стране.

На федеральную трассу рухнул надземный переход, есть пострадавшие.

У гитариста Rolling Stones обнаружили рак.

Надежда Банникова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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