Саакашвили анонсировал свой легальный приезд в Киев

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, планирует вернуться в Киев на легальных основаниях. Об этом политик заявил на встрече с журналистами в Варшаве.
«Я изучаю законодательную базу и отправлюсь туда, когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев. Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса», — цитирует Саакашвили информагентство ТАСС. Он добавил, что в понедельник намерен покинуть Варшаву и продолжит свое путешествие по Европе. В столице Польши грузинский политик принял участие в мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Варшавского восстания.
Напомним, что 26 июля миграционная служба Украины лишила Саакашвили гражданства и аннулировала все его документы, когда он находился в США. Эксперты считают, что таким образом Киев попытался подтолкнуть американские власти к депортации Саакашвили в Грузию, где ему грозит тюремное заключение.