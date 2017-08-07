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07 августа 2017
06 августа 2017
02:18  07 августа 2017 0

Саакашвили анонсировал свой легальный приезд в Киев

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Украинские пограничники ищут Саакашвили даже в багажниках на КППФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, планирует вернуться в Киев на легальных основаниях. Об этом политик заявил на встрече с журналистами в Варшаве.

«Я изучаю законодательную базу и отправлюсь туда, когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев. Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса», — цитирует Саакашвили информагентство ТАСС. Он добавил, что в понедельник намерен покинуть Варшаву и продолжит свое путешествие по Европе. В столице Польши грузинский политик принял участие в мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Варшавского восстания.

Напомним, что 26 июля миграционная служба Украины лишила Саакашвили гражданства и аннулировала все его документы, когда он находился в США. Эксперты считают, что таким образом Киев попытался подтолкнуть американские власти к депортации Саакашвили в Грузию, где ему грозит тюремное заключение.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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