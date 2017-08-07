08:38 07 августа 2017 0

В ОСАГО снова меняют правила Фото: Илья Московец © URA.RU

Минфин доработал идею либерализации системы ОСАГО, согласно которой страховщикам дадут право самим устанавливать тариф, правда, пока лишь в сторону понижения, но в перспективе они смогут и увеличивать тарифы. Как посчитали в правительстве, либерализация рынка «автогражданки» должна привести к отказу государства от тарифного регулирования.

Проект Минфина дает страховщикам право самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает ЦБ, пишет «Коммерсант». Вынося решение по тарифу страховщик будет учитывать характеристики автомобиля, цели его использования и вид собственника. Важным фактором для установления тарифа станет стиль езды водителя (для этого в машину установят специальный прибор), нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 км в час, выезды на встречную полосу, проезды на красный, вождение в нетрезвом виде и так далее.

Согласно поправкам, максимальный размер страховой премии по ОСАГО не сможет превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа.

Кроме того, поправки ведомства к закону об ОСАГО предлагают три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до 2 млн рублей (страховое возмещение 500 тысяч рублей по вреду жизни и 400 тысяч по имуществу; 1 млн рублей по жизни и 1 млн рублей по имуществу и 2 млн рублей по жизни и 2 млн рублей по имуществу) и возможность заключать договор более чем на год. При этом страховщик не имеет права навязывать какой-либо тариф или отказать в заключение договора.

Российский союз автостраховщиков (РСА) уже выступил с критикой проекта. В РСА возражают против повышения лимитов до 1—2 млн рублей, настаивая на сохранении нынешних 400—500 тысяч рублей. Страховщики видят риски мошенничества со стороны клиентов при продаже «улучшенных» полисов.