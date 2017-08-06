Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать расследование уголовного дела в отношении врача из Екатеринбурга. Во время осмотра женщина повредила голову младенцу
«Допрашиваются медицинские работники, также в ближайшее время будут допрошены родители ребёнка. В обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к причинению медицинским работником травмы новорождённому», — говорится на официальном сайте СК РФ.
Женщина-врач одной из екатеринбургских больниц во время осмотра ребенка ударила его головой о бортик пеленального столика. ЧП произошло, когда женщина-доктор пришла с визитом в семью, где меньше месяца назад родилась девочка. Доктор устроила скандал — и жертвой ее дурного настроения стала малышка, получившая рассечение лба и тупую травму головы.