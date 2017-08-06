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06 августа 2017
21:15  06 августа 2017 3

На федеральную трассу рухнул надземный переход. Движение остановлено, медики работают с пострадавшими. ФОТО

Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, больница, реанимация, врачи, скорая помощь
Пострадавшим пытаются помочь медики районной больницыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Два человека пострадали при падении надземного перехода на проезжую часть федеральной трассы М-7 во Владимирской области, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по региону. Оба пострадавших госпитализированы в расположенную неподалеку Вязниковскую районную больницу.

Движение на 305-м километре трассы М-7 перекрыто полностью, дорогу расчищают 54 человека и несколько единиц техники. Транспорт направляется в объезд, который удлиняет путь на 7 километров.

Переход был возведен на время проведения ремонтных работ. Виновным в ЧП стал водитель автокрана, врезавшего в сооружение, передает телеграм-канал «Шот». После того, как стрела крана обрушила конструкцию на дорогу, в нее врезались фура «Мерседес» и мотоцикл. Их водители и угодили в больницу.

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Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Владимир Васин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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