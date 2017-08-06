Два человека пострадали при падении надземного перехода на проезжую часть федеральной трассы М-7 во Владимирской области, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по региону. Оба пострадавших госпитализированы в расположенную неподалеку Вязниковскую районную больницу.
Движение на 305-м километре трассы М-7 перекрыто полностью, дорогу расчищают 54 человека и несколько единиц техники. Транспорт направляется в объезд, который удлиняет путь на 7 километров.
Переход был возведен на время проведения ремонтных работ. Виновным в ЧП стал водитель автокрана, врезавшего в сооружение, передает телеграм-канал «Шот». После того, как стрела крана обрушила конструкцию на дорогу, в нее врезались фура «Мерседес» и мотоцикл. Их водители и угодили в больницу.