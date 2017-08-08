В прокуратуре получили обращение тюменки, которая пожаловалась на школьный запрет на брюки. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали корреспонденту «URA.RU» о судьбе документа.
Жалобу на локальный акт, запрещающий девочкам в школе №92 носить на учебу даже строгие брюки, мама первоклассницы Ольга Зенкова привезла в прокуратуру Ленинского административного округа Тюмени во вторник, 8 августа.
Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры области, обращение будет перенаправлено в департамент образования города Тюмени по подведомственности — именно там чиновники должны разобраться в проблеме и отреагировать по закону.
Ранее «URA.RU» уже писало о конфликте между руководством школы №92 и родителями первоклассницы из-за запрета на ношение брюк. По словам Ольги Зенковой, в разговоре с директором она попыталась выяснить причины такого нововведения. «Он сказал: аргумент первый — русский менталитет. Я на него смотрю — и у меня просто слов нет, — рассказала Ольга Зенкова. — И еще он сказал, что брюки передавливают девочке органы в период полового созревания и у нее там все неправильно развивается».
Между тем, отметила тюменка, зимой в холода ребенку гораздо удобнее было бы ходить на занятия в брючках, а не искать укромное место, где можно снять из-под юбки теплые штаны.
На письменное обращение с просьбой разрешить девочке носить классические брюки руководство школы процитировало «Положение о единых требованиях к внешнему виду и одежде…», в котором сказано, что ученицы могут носить сарафаны либо юбки. После этого тюменка и написала заявление в прокуратуру.