В Шадринске введены в работу новейшие элегазовые выключатели отечественного производства. Они обеспечат надежную работу на подстанции 110/35/10 киловольт «Шадринск — Районная», сообщает пресс-служба публичного акционерного общества «СУЭНКО».
«Это переход от устаревших технологий прошлого века к наиболее эффективным», — так оценивают реконструкцию энергообъекта сотрудники филиала Шадринские электрические сети.
«Подстанция „Шадринск — Р“ — узловая. От ее работы зависят надежность и бесперебойность энергоснабжения 70% потребителей города Шадринска: жилых домов, промышленных предприятий, социально значимых объектов, в том числе и центральной котельной. Поэтому своевременная модернизация оборудования подстанции крайне важна», — говорит директор представительства СУЭНКО в Курганской области Виталий Быков.
Три новых элегазовых выключателя смонтированы взамен масляных, физически и морально устаревших. Это самый оптимальный вариант выключателя для высоких классов напряжения. Их отключающая способность и быстрота действия имеют очень большое значение для работы подстанции, особенно при аварийных режимах. Помимо простоты и безопасности эксплуатации, длительного межремонтного периода, элегазовые выключатели обладают такими несомненными плюсами, как пожаробезопасность и отсутствие негативного воздействия на окружающую среду: они работают бесшумно и без загрязняющих выбросов, отметили в энергокомпании.