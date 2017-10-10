16:13 10 октября 2017 1

Собак отдают в аренду с последующим выкупом Фото: Дмитрий Горбунов, "ВКонтакте"

Скандально известная компания «Дардиель-СКИ», которой принадлежала база отдыха «Кулига-парк», обанкротилась. Тюменцев просят разобрать собак, которые раньше возили упряжки и катали посетителей базы — животных распродают в кратчайшие сроки за небольшую цену. Сейчас территория базы опечатывается и будет законсервирована, процедура конкурсного производства продлена до конца февраля 2018 года.

Как рассказала корреспонденту «URA.RU» помощник конкурсного управляющего Юлия Корбу, решение о консервации базы было принято на днях.

«Денежные средства на содержание базы кончились. Сейчас ведутся активные действия по опечатыванию базы, не будет ни персонала, ни денег, чтоб закупать собакам корм, поэтому появилась идея пристроить их в добрые руки. Но поскольку это так или иначе имущество парка, мы предлагаем сначала договор аренды — безвозмездной аренды, люди будут тратиться только на корм, с дальнейшим выкупом по небольшой цене», — пояснила собеседница агентства.

Собак отдают в бесплатную аренду с выкупом по низкой цене, сообщила помощник управляющего Фото: Дмитрий Горбунов, «ВКонтакте»

Всего в «Кулига-парке» живут пять щенков самоедских лаек, семь взрослых собак этой же породы, одна южно-русская овчарка и один алабай. «Собаки в полном расцвете собачьих сил», — заверила Юлия Корбу. Желающие взять щенков уже нашлись, отметила она. «Хозяев собакам ищем как можно быстрее. Нам приходится тратить денежные средства самостоятельно [на содержание собак], но это деньги кредиторов, которые, разумеется, недовольны», — пояснила она.

Согласно информации на сайте Арбитражного суда Тюменской области, ООО «Дардиель-СКИ» признана банкротом 27 февраля, конкурсным управляющим утвержден Василий Горовенко. В суд с иском о признании должника банкротом обратился тюменский ИП Владимир Карякин, которому компания задолжала около 900 тысяч рублей.

Кроме того, предприниматель подал иск о банкротстве ИП Виктора Гощара — согласно открытым источникам, именно ему принадлежит 50% в уставном капитале ООО «Дардиель-СКИ». От Гощара тюменец потребовал 2,2 миллиона рублей.

С требованием о включении в реестр кредиторов ООО «Дардиель-СКИ» в числе прочих обратился областной департамент имущественных отношений, речь идет о сумме в 616 тысяч рублей. В сентябре суд согласился с требованиями департамента. Кроме того, в реестр требований кредиторов были внесены, в частности, требования КБ «Стройлесбанк» на 4,3 миллиона рублей и ООО «Общестрой ССС» на 5,2 миллиона рублей.

Ранее, как уже писало «URA.RU», в «Кулиге» забастовали работники компании, которые не могли получить свою зарплату.