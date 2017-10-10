Курган попал в топ-10 самых грязных городов России

Курган оказался в десятке самых грязных городов России в рейтинге, составленном порталом о недвижимости Domofond.ru на основе опроса населения. Респонденты оценивали замусоренность родного города.
Эксперты попросили россиян высказаться, насколько верно утверждение: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по десятибалльной шкале.
По результатам опроса, Курган занял 92-е место из 100 возможных. Соседями столицы Зауралья в рейтинге стали Симферополь и Рязань, набравшие примерно такое же количество баллов.
Самым чистым городом России аналитиками Domofond.ru признан Грозный, самым грязным — Махачкала.
Ранее «URA.RU» сообщало, что крупнейший перевозчик мусора в Кургане лишился контракта из-за свалок во дворах.