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Главные новости Курганской области
15:44  11 октября 2017 0

В Кургане инвалиду отказали в пенсии

Административные здания Курган, пенсионный фонд, главное управление
В пенсионном фонде посчитали, что у мужчины нет права получать пособиеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауралец с инвалидностью лишился пенсии из-за отсутствия регистрации на территории России. В пенсионном фонде посчитали, что имеющаяся у мужчины регистрация по месту пребывания не дает ему права на получение пособия.

Житель Кургана является уроженцем одного из районов области и до 1992 года был постоянно зарегистрирован по месту жительства в Кургане. Затем статус регистрации сменился на «по месту пребывания». Получив группу инвалидности, мужчина обратился в отделение Пенсионного фонда РФ в столице региона для назначения пособия. Однако там ему отказали, назвав причиной отсутствие официальной регистрации.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, согласно закону о праве на свободу передвижения и Гражданскому кодексу отсутствие регистрации не может служить поводом для ущемления прав и свобод граждан. К подразделению Пенсионного фонда направлен иск в суд, отмечают в ведомстве.

В курганском отделении фонда «URA.RU» пообещали предоставить комментарий позднее.

Вера Чернышева
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