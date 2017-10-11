В Кургане инвалиду отказали в пенсии

Зауралец с инвалидностью лишился пенсии из-за отсутствия регистрации на территории России. В пенсионном фонде посчитали, что имеющаяся у мужчины регистрация по месту пребывания не дает ему права на получение пособия.
Житель Кургана является уроженцем одного из районов области и до 1992 года был постоянно зарегистрирован по месту жительства в Кургане. Затем статус регистрации сменился на «по месту пребывания». Получив группу инвалидности, мужчина обратился в отделение Пенсионного фонда РФ в столице региона для назначения пособия. Однако там ему отказали, назвав причиной отсутствие официальной регистрации.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, согласно закону о праве на свободу передвижения и Гражданскому кодексу отсутствие регистрации не может служить поводом для ущемления прав и свобод граждан. К подразделению Пенсионного фонда направлен иск в суд, отмечают в ведомстве.
В курганском отделении фонда «URA.RU» пообещали предоставить комментарий позднее.