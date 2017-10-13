Концерн «Калашников» начал продавать оружие через интернет-магазин

Концерн «Калашников» открыл собственный интернет-магазин для сбыта продукции. Теперь любой клиент может выбрать и заказать товар через Сеть на сайте Kalashnikov.com.
Забрать заказанный товар клиенты могут в ближайшей фирменной бренд-зоне оружейного концерна. Для оформления заказа нужно заполнить электронную форму, указав место получения заказа, после чего отправить заявку на рассмотрение.
Заказать в интернет-магазине можно товары гражданского рынка, в которое входит охотничье и спортивное оружие — как холодное, так и огнестрельное. Также доступны одежда, аксессуары и сувениры, охолощеное (массогабаритные макеты) оружие, добавляет «Федеральное агентство новостей».