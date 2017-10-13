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13 октября 2017
16:39  13 октября 2017 0

Концерн «Калашников» начал продавать оружие через интернет-магазин

Для покупки нужно заполнить форму на сайтеФото: скан с официальной страницы магазина

Концерн «Калашников» открыл собственный интернет-магазин для сбыта продукции. Теперь любой клиент может выбрать и заказать товар через Сеть на сайте Kalashnikov.com.

Забрать заказанный товар клиенты могут в ближайшей фирменной бренд-зоне оружейного концерна. Для оформления заказа нужно заполнить электронную форму, указав место получения заказа, после чего отправить заявку на рассмотрение.

Заказать в интернет-магазине можно товары гражданского рынка, в которое входит охотничье и спортивное оружие — как холодное, так и огнестрельное. Также доступны одежда, аксессуары и сувениры, охолощеное (массогабаритные макеты) оружие, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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