Командир элитной украинской бригады «Магура» Александр Ширшин написал рапорт на увольнение из-за, по его словам, неадекватных приказов вышестоящего командования. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление самого Ширшина.
«Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я еще не получал <...>. Дрожь перед бестолковым генералитетом не приводит ни к чему, кроме провалов <...>, оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям <...> Соответствующий рапорт подан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время», — заявил Александр Ширшин.
После подачи рапорта командир также выразил готовность пообщаться с представителями СМИ сразу после официального увольнения из рядов Вооруженных сил Украины. О деталях текущих задач, которые вызвали недовольство, и реакции командования на рапорт Ширшина в сообщении не уточняется.
Сотрудники бригады «Магура» принимали участие в операции на территории Курской области. В этом регионе зафиксировано исчезновение подразделения военнослужащих, входящих в состав элитного украинского батальона «Магура».
Согласно информации, поступившей из военных источников, подразделение ВСУ было переброшено в район хутора Никольский, который расположен в Суджанском районе. В настоящее время все военнослужащие данной роты числятся пропавшими без вести. 47-я бригада «Магура» была создана украинским командованием перед началом летнего контрнаступления 2023 года. Подразделение получило западное вооружение, а его бойцы проходили обучение на натовских учебных полигонах в европейских странах, напоминает «Царьград».
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