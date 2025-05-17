17 мая 2025

В МВД РФ объяснили, когда можно не ставить подпись в паспорте

МВД: в силу физического недостатка гражданин не ставит подпись в паспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Прочерк вместо подписи в паспорте допускается при физической невозможности ее проставить
Прочерк вместо подписи в паспорте допускается при физической невозможности ее проставить Фото:

Прочерк вместо подписи в паспорте допускается только при физической невозможности ее проставить. В остальных случаях подпись в документе остается обязательной. Об этом сообщает Главное управление по вопросам миграции МВД России.

«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись. В остальных ситуациях, включая смену подписи или ее естественное изменение, оснований для выдачи нового паспорта нет», — сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по вопросам миграции МВД России. В ведомстве отметили, что в российском законодательстве нет четкого определения подписи, но обычно под ней понимается собственноручно написанная ФИО или уникальный росчерк, сделанный от руки и используемый на документах.

Ранее Главное управление по вопросам миграции МВД России разъясняло, что при переезде внутри одного региона граждане могут не регистрироваться по новому адресу, однако в паспорте должны быть обязательные отметки о регистрации и воинской обязанности. Также ведомство подчеркивало важность соблюдения правил оформления паспортных данных, поскольку определенные записи и подписи в документе остаются необходимыми.

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Прочерк вместо подписи в паспорте допускается только при физической невозможности ее проставить. В остальных случаях подпись в документе остается обязательной. Об этом сообщает Главное управление по вопросам миграции МВД России. «Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись. В остальных ситуациях, включая смену подписи или ее естественное изменение, оснований для выдачи нового паспорта нет», — сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по вопросам миграции МВД России. В ведомстве отметили, что в российском законодательстве нет четкого определения подписи, но обычно под ней понимается собственноручно написанная ФИО или уникальный росчерк, сделанный от руки и используемый на документах. Ранее Главное управление по вопросам миграции МВД России разъясняло, что при переезде внутри одного региона граждане могут не регистрироваться по новому адресу, однако в паспорте должны быть обязательные отметки о регистрации и воинской обязанности. Также ведомство подчеркивало важность соблюдения правил оформления паспортных данных, поскольку определенные записи и подписи в документе остаются необходимыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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