Роскачество предупредило о рисках разливных вин в некоторых регионах

Магазины разливных вин на российских курортах могут продавать их под изысканными названиями. Однако не всегда продукция является настоящим виноградным алкогольным напитком. Зачастую там содержится сахар и ароматизаторы. Об этом сообщили в Роскачестве.
«Вина в розлив часто предлагаются рядом с пивом, сидром и другими напитками „из симпатичного бочонка с краником“. При этом в самой такой продаже ничего криминального нет. Однако за привлекательными названиями может скрываться напиток не виноградного происхождения, в котором присутствуют добавленный сахар и ароматизаторы», — процитировало информацию Роскачества РИА Новости.
Также в учреждении добавили, что иногда под коммерческими винными названиями реализуются пивные напитки. При этом вина в розлив могут быть достойного качества, если они продаются в фирменной рознице производителей. Такая практика особенно распространена в Крыму.
Как сообщало URA.RU ранее, президент России Владимир Путин выразил недовольство прежней практикой, при которой на Кубани производили вино из импортного сусла, представляя его как продукцию российского происхождения. Глава государства также отметил, что контрафакт в настоящее время приобретает «сложные формы».
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