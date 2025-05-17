17 мая 2025

RT: премьер Албании Рама вел Макрона за руку

© Служба новостей «URA.RU»
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Руки Макрона в последнее время оказались во всех новостях
Руки Макрона в последнее время оказались во всех новостях Фото:

Премьер-министр Албании Эди Рама на саммите Европейского политического сообщества вел за руку президента Франции Эммануэля Макрона, что привлекло внимание журналистов. Об этом сообщили в соцсети X на странице телеканала RT. Пользователи заметили, что жест албанского политика стал поводом для обсуждения необычного поведения французского лидера на мероприятии.

«Почему премьер-министр Албании Рама ведет Макрона за руку? Руки Макрона в последнее время оказались во всех новостях», — говорится в публикации RT в соцсети X.

Кроме того, турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу обратил внимание в социальной сети X на необычный момент, произошедший во время саммита. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время краткой беседы с Макроном держал его за палец. Турецкое издание Yeni ?afak отмечает, что жест Макрона, положившего руку на кисть собеседника, мог быть рассчитан на установление психологического превосходства в разговоре. В то же время, по мнению газеты, ответная реакция Эрдогана свидетельствовала о его уверенности и самообладании.

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Премьер-министр Албании Эди Рама на саммите Европейского политического сообщества вел за руку президента Франции Эммануэля Макрона, что привлекло внимание журналистов. Об этом сообщили в соцсети X на странице телеканала RT. Пользователи заметили, что жест албанского политика стал поводом для обсуждения необычного поведения французского лидера на мероприятии. «Почему премьер-министр Албании Рама ведет Макрона за руку? Руки Макрона в последнее время оказались во всех новостях», — говорится в публикации RT в соцсети X. Кроме того, турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу обратил внимание в социальной сети X на необычный момент, произошедший во время саммита. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время краткой беседы с Макроном держал его за палец. Турецкое издание Yeni ?afak отмечает, что жест Макрона, положившего руку на кисть собеседника, мог быть рассчитан на установление психологического превосходства в разговоре. В то же время, по мнению газеты, ответная реакция Эрдогана свидетельствовала о его уверенности и самообладании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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