RT: премьер Албании Рама вел Макрона за руку

Премьер-министр Албании Эди Рама на саммите Европейского политического сообщества вел за руку президента Франции Эммануэля Макрона, что привлекло внимание журналистов. Об этом сообщили в соцсети X на странице телеканала RT. Пользователи заметили, что жест албанского политика стал поводом для обсуждения необычного поведения французского лидера на мероприятии.
«Почему премьер-министр Албании Рама ведет Макрона за руку? Руки Макрона в последнее время оказались во всех новостях», — говорится в публикации RT в соцсети X.
Кроме того, турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу обратил внимание в социальной сети X на необычный момент, произошедший во время саммита. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время краткой беседы с Макроном держал его за палец. Турецкое издание Yeni ?afak отмечает, что жест Макрона, положившего руку на кисть собеседника, мог быть рассчитан на установление психологического превосходства в разговоре. В то же время, по мнению газеты, ответная реакция Эрдогана свидетельствовала о его уверенности и самообладании.
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