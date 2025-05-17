Стало известно имя новой «Мисс Москва-2025»

Победительницей конкурса «Миссис Москва» стала Марина Куклачева, несмотря на ожидания и прогнозы экспертов. Об этом сообщает издание StarHit.ru со ссылкой на организаторов мероприятия.
«Не будем тянуть интригу. Знаем, вы уже все извелись в ожидании. Вопреки всем прогнозам, новая Миссис Москва — Марина Куклачева», — говорится в сообщении. В публикации отмечается, что многие участницы конкурса имели высокие шансы на победу, однако жюри единогласно отдало корону Куклачевой.
Марина ранее состояла в браке с Дмитрием, сыном Куклачева, однако их развод был оформлен 8 августа 2023 года, в День кошек. Несмотря на расставание, Марина продолжает трудиться режиссером и ведущей актрисой в «Театре кошек Куклачева». Кроме того, она удостоена звания почетного деятеля искусств города Москвы. Ежегодный конкурс «Миссис Москва» традиционно собирает участниц, которые уже состояли в браке, имеют как минимум одного ребенка и добились успеха в профессиональной деятельности.
В нынешнем году церемонию награждения вели актер Александр Суворов и обладательница титула «Миссис Россия — 2022» Нина Банная. В состав жюри вошли известные российские личности, среди которых певица Анжелика Агурбаш, телеведущий Дмитрий Губерниев и исполнительница Азиза.
Победительницей конкурса в 2024 году стала Екатерина Гусева, ранее выступавшая в качестве балерины. На момент участия ей исполнилось 40 лет, она является матерью четверых детей. Во время финального выхода Екатерина вновь продемонстрировала свои балетные навыки на сцене.
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