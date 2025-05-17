Можно ли получить больничный при аллергии

Больничный можно получить при проявлении острых симптомов аллергии на цветение растений. Об этом рассказала заместитель главного врача по терапии клиник превентивной медицины «Атлас» Ольга Александрова.
«Если есть такие симптомы, как зуд, покраснение глаз, розацеа, насморк, проблемы с дыханием, тахикардия, отеки и они мешают выполнять работу, то согласно Приказу Минздрава России от 23.11.2021 N 1089 человеку положен оплачиваемый больничный», — пояснила Александрова агентству «Прайм». Сезон цветения длится с весны до октября. Специалист напомнила, что реакция организма на пыльцу может возникнуть внезапно и, в таком случае, стоит обратиться к врачу.
Также аналогичные правила действуют и для пациентов с бронхиальной астмой. Если появляются трудности с дыханием и риск удушья, то это считается достаточным основанием для временной нетрудоспособности.
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