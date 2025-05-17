Рубио: Россия готовит список требований для прекращения огня

Россия готовит перечень требований для прекращения огня на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, совместные усилия по этому вопросу направлены на дальнейшие мирные переговоры.
«Он (глава МИД РФ Сергей Лавров — прим. URA.RU) объяснил мне, что [РФ] будет готовить документ, содержащий их требования о прекращении огня, что приведет к более широким переговорам, — сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва подготовит и передаст Киеву список требований, необходимых для установления режима прекращения огня в зоне конфликта. Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник президента Владимир Мединский отметил, что стороны достигли соглашения о представлении своих позиций по возможным условиям прекращения боевых действий, напоминает RT.
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