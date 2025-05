Ночью пройдет финал «Евровидения»: фавориты, скандалы, где смотреть

17 мая пройдет финал «Евровидения-2025» в Базеле

17 мая 2025 в 15:43 Размер текста - 17 +

Музыкально-комедийная группа KAJ является главный фаворитом «Евровидения 2025» Фото: Jessica Gow / TT / Keystone Press Agency / Global Look Press новость из сюжета «Евровидение-2025» Сегодня, 17 мая, в 22:00 мск на арене «Санкт-Якобсхалле» в Швейцарии пройдет финал «Евровидения-2025». 26 стран поборются за победу, а прошлогодний чемпион Немо передаст корону новому триумфатору. Российские зрители смогут увидеть шоу только на официальном youtube-канале «Евровидения». Главным фаворитом букмекеров остается Швеция с трио KAJ (42% шансов), следом идут Австрия (21%) и Франция (10%). Замыкают топ-6 Финляндия (6%), Нидерланды (4%) и Израиль (3%), тогда как остальные участники имеют менее 1% вероятности победы. Подробнее о предстоящем финале — в материале URA.RU. Финальное шоу «Евровидения-2025» в Базеле 17 мая в 22:00 по московскому времени Швейцария примет финал главного музыкального конкурса на Арене «Санкт-Якобсхалле» в Базеле. Здесь победитель прошлого года Немо передаст корону новому триумфатору. После двух полуфиналов, прошедших 13 и 15 мая, определились 26 стран-финалистов. Швейцария получила право проведения как страна-победительница Евровидения-2024. Трансляция будет доступна на официальном youtube-канале «Евровидения». Российские телеканалы не ведут прямую трансляцию события. JJ - Австрийский исполнитель является одним из фаворитов конкурса Фото: Jens B??ttner / dpa / Global Look Press Прогнозы на победителя «Евровидения-2025» Швеция с трио KAJ остается главным фаворитом с 42% шансов на победу. Их яркий номер «Bara Bada Bastu» на редком диалекте веро с элементами поп-музыки и шлягера создал неповторимую атмосферу. Австрия с певицей JJ и балладой «Wasted Love» занимает второе место (21%). Ее сочетание оперы и поп-музыки впечатлило зрителей и критиков. Франция с Луаном и треком «Maman» о семейных ценностях завершает тройку лидеров с 10% вероятности победы. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Все выступления России на «Евровидении»: провалы, взлеты и скандалы Финляндия с Эрикой Викман и треком «Ich komme» занимает четвертую строчку с 6% вероятности победы. Нидерланды представлены Клод с жизнерадостной композицией «C'est La Vie», их шансы оцениваются в 4%. Израиль с Ювалем Рафаэлем и вдохновляющей песней «New Day Will Rise» расположился на шестом месте с 3% вероятности успеха. Швейцария и Эстония завершают список основных претендентов с 2% шансов у каждой. Албания, Мальта, Италия, Великобритания, Украина и другие страны имеют менее 1% шансов на победу. Их композиции, пока не смогли завоевать высоких позиций в рейтинге. Среди них выделяются: итальянский рокер Lucio Corsi с песней «Volevo essere un duro», украинская группа Циферблат с лиричной «Птица Прая», а также испанская певица Мелодия с чувственной балладой «Esa diva». Вероятность их победы составляет около 1%. Французская песня занимает третье место в рейтинге у букмекеров Фото: Jens B??ttner / dpa / Global Look Press Полный список финалистов 1. Норвегия — Kyle Alessandro — Lighter 2. Люксембург — Laura Thorn — La Poup?e Monte Le Son 3. Эстония| Tommy Cash — Espresso Macchiato 4. Израиль — Yuval Raphael — New Day Will Rise 5. Литва — Katarsis — Tavo Akys 6. Испания — Melody — ESA DIVA 7. Украина — Ziferblat — Bird of Pray 8. Великобритания| Remember Monday — What The Hell Just Happened? 9. Австрия — JJ — Wasted Love 10. Исландия — V?B — R?A 11. Латвия — Tautumeitas — Bur Man Laimi 12. Нидерланды — Claude — C»est La Vie 13. Финляндия — Erika Vikman — ICH KOMME 14. Италия — Lucio Corsi — Volevo Essere Un Duro 15. Польша — Justyna Steczkowska — GAJA 16. Германия — Abor & Tynna — Baller 17. Греция — Klavdia — Asterom?ta 18. Армения — PARG — SURVIVOR 19. Швейцария — Zo? M? — Voyage 20. Мальта — Miriana Conte — SERVING 21. Португалия — NAPA — Deslocado 22. Дания — Sissal — Hallucination 23. Швеция — KAJ — Bara Bada Bastu 24. Франция — Louane — maman 25. Сан-Марино — Gabry Ponte — Tutta L»Italia 26. Албания — Shkodra Elektronike — Zjerm НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Как РФ «засветилась» на Евровидении: «Бурановские бабушки», советская Лайка и челябинский директор Tommy Cash Скандалы на «Евровидении-2025» Во время церемонии открытия в Базеле израильского участника Юваля Рафаэля освистали, а протестующий с палестинским флагом совершил оскорбительные жесты в его сторону. Несмотря на официальную жалобу израильской телекомпании, Рафаэль остается среди фаворитов, занимая четвертое место в рейтинге букмекеров. Эстонский участник Томми Кэш с песней «Espresso Macchiato» вызывает интерес у российской аудитории благодаря тесным связям с российской сценой. Он знает русский язык, сотрудничал с Little Big (участник группы Илья Прусикин признан иноагентом), а его девушка — российская модель. Для многих российских зрителей он становится неофициальным «своим» на конкурсе. Итальянские правые активисты потребовали снять песню Кэша с конкурса, обвинив ее в пропаганде стереотипов. Однако трек получил массовую поддержку в Италии, попав в топ-100 чартов, а фронтмен Maneskin Дамиано Давид даже исполнил его в TikTok. Сама группа Maneskin победила на Евровидение в 2021 году. "Бурановские бабушки» представляли Россию на «Евровидении» в 2012 году с композицией Party for everybody. Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Неожиданное появление российского коллектива на «Евровидении» Во время первого полуфинала «Евровидения-2025» зрители увидели архивное выступление российской группы «Бурановские бабушки» представлявшего Россию на конкурсе в 2012 году. Демонстрация выступления вызвала негативную реакцию у украинских зрителей и представителей. Организаторы объяснили это тем, что ведущие рассказывали о рекордах конкурса, где российский коллектив упомянут как обладатель рекорда по суммарному возрасту участников. Россия остается отстраненной от участия с 2022 года, и показ старого номера не означает изменения этого решения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 17 мая, в 22:00 мск на арене «Санкт-Якобсхалле» в Швейцарии пройдет финал «Евровидения-2025». 26 стран поборются за победу, а прошлогодний чемпион Немо передаст корону новому триумфатору. Российские зрители смогут увидеть шоу только на официальном youtube-канале «Евровидения». Главным фаворитом букмекеров остается Швеция с трио KAJ (42% шансов), следом идут Австрия (21%) и Франция (10%). Замыкают топ-6 Финляндия (6%), Нидерланды (4%) и Израиль (3%), тогда как остальные участники имеют менее 1% вероятности победы. Подробнее о предстоящем финале — в материале URA.RU. Финальное шоу «Евровидения-2025» в Базеле 17 мая в 22:00 по московскому времени Швейцария примет финал главного музыкального конкурса на Арене «Санкт-Якобсхалле» в Базеле. Здесь победитель прошлого года Немо передаст корону новому триумфатору. После двух полуфиналов, прошедших 13 и 15 мая, определились 26 стран-финалистов. Швейцария получила право проведения как страна-победительница Евровидения-2024. Трансляция будет доступна на официальном youtube-канале «Евровидения». Российские телеканалы не ведут прямую трансляцию события. Прогнозы на победителя «Евровидения-2025» Швеция с трио KAJ остается главным фаворитом с 42% шансов на победу. Их яркий номер «Bara Bada Bastu» на редком диалекте веро с элементами поп-музыки и шлягера создал неповторимую атмосферу. Австрия с певицей JJ и балладой «Wasted Love» занимает второе место (21%). Ее сочетание оперы и поп-музыки впечатлило зрителей и критиков. Франция с Луаном и треком «Maman» о семейных ценностях завершает тройку лидеров с 10% вероятности победы. Финляндия с Эрикой Викман и треком «Ich komme» занимает четвертую строчку с 6% вероятности победы. Нидерланды представлены Клод с жизнерадостной композицией «C'est La Vie», их шансы оцениваются в 4%. Израиль с Ювалем Рафаэлем и вдохновляющей песней «New Day Will Rise» расположился на шестом месте с 3% вероятности успеха. Швейцария и Эстония завершают список основных претендентов с 2% шансов у каждой. Албания, Мальта, Италия, Великобритания, Украина и другие страны имеют менее 1% шансов на победу. Их композиции, пока не смогли завоевать высоких позиций в рейтинге. Среди них выделяются: итальянский рокер Lucio Corsi с песней «Volevo essere un duro», украинская группа Циферблат с лиричной «Птица Прая», а также испанская певица Мелодия с чувственной балладой «Esa diva». Вероятность их победы составляет около 1%. Полный список финалистов 1. Норвегия — Kyle Alessandro — Lighter 2. Люксембург — Laura Thorn — La Poup?e Monte Le Son 3. Эстония| Tommy Cash — Espresso Macchiato 4. Израиль — Yuval Raphael — New Day Will Rise 5. Литва — Katarsis — Tavo Akys 6. Испания — Melody — ESA DIVA 7. Украина — Ziferblat — Bird of Pray 8. Великобритания| Remember Monday — What The Hell Just Happened? 9. Австрия — JJ — Wasted Love 10. Исландия — V?B — R?A 11. Латвия — Tautumeitas — Bur Man Laimi 12. Нидерланды — Claude — C»est La Vie 13. Финляндия — Erika Vikman — ICH KOMME 14. Италия — Lucio Corsi — Volevo Essere Un Duro 15. Польша — Justyna Steczkowska — GAJA 16. Германия — Abor & Tynna — Baller 17. Греция — Klavdia — Asterom?ta 18. Армения — PARG — SURVIVOR 19. Швейцария — Zo? M? — Voyage 20. Мальта — Miriana Conte — SERVING 21. Португалия — NAPA — Deslocado 22. Дания — Sissal — Hallucination 23. Швеция — KAJ — Bara Bada Bastu 24. Франция — Louane — maman 25. Сан-Марино — Gabry Ponte — Tutta L»Italia 26. Албания — Shkodra Elektronike — Zjerm Скандалы на «Евровидении-2025» Во время церемонии открытия в Базеле израильского участника Юваля Рафаэля освистали, а протестующий с палестинским флагом совершил оскорбительные жесты в его сторону. Несмотря на официальную жалобу израильской телекомпании, Рафаэль остается среди фаворитов, занимая четвертое место в рейтинге букмекеров. Эстонский участник Томми Кэш с песней «Espresso Macchiato» вызывает интерес у российской аудитории благодаря тесным связям с российской сценой. Он знает русский язык, сотрудничал с Little Big (участник группы Илья Прусикин признан иноагентом), а его девушка — российская модель. Для многих российских зрителей он становится неофициальным «своим» на конкурсе. Итальянские правые активисты потребовали снять песню Кэша с конкурса, обвинив ее в пропаганде стереотипов. Однако трек получил массовую поддержку в Италии, попав в топ-100 чартов, а фронтмен Maneskin Дамиано Давид даже исполнил его в TikTok. Сама группа Maneskin победила на Евровидение в 2021 году. Неожиданное появление российского коллектива на «Евровидении» Во время первого полуфинала «Евровидения-2025» зрители увидели архивное выступление российской группы «Бурановские бабушки» представлявшего Россию на конкурсе в 2012 году. Демонстрация выступления вызвала негативную реакцию у украинских зрителей и представителей. Организаторы объяснили это тем, что ведущие рассказывали о рекордах конкурса, где российский коллектив упомянут как обладатель рекорда по суммарному возрасту участников. Россия остается отстраненной от участия с 2022 года, и показ старого номера не означает изменения этого решения.