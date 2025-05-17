Рубио: США введут санкции против РФ в случае отсутствия прогресса по Украине

Конгресс США может ужесточить антироссийские санкции в ближайшее время, если на переговорах по мирному урегулированию ситуации на Украине не будет достигнут прогресс. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Мы просили (Конгресс — прим. URA.RU) дать нам немного времени, чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться какого-либо прогресса на наших переговорах (по Украине — прим. URA.RU)», — подчеркнул Рубио в интервью CBS News. По его словам, американская сторона уже уведомила Россию о возможном усилении ограничений.
По информации CBS News, обсуждаемый законопроект предполагает расширение ограничительных мер в отношении государственных структур и отдельных граждан России. В администрации президента США рассчитывают, что угроза новых санкций подтолкнет российскую сторону к более конструктивному диалогу. Конкретные детали документов пока не разглашаются, однако представители Конгресса отмечают высокую вероятность их принятия уже в ближайшие недели.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает введения санкций в отношении России, если этого потребует ситуация. В то же время в беседе с телеканалом Fox News глава Белого дома отметил, что предпочел бы избежать подобных мер, передает «Национальная служба новостей».
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