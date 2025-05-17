Россиянам озвучили средний размер страховой пенсии в стране

Средний размер страховой пенсии в России на начало 2025 года составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда.
На 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии в стране составил 24 092,44 рубля в месяц. При этом размер выплат для неработающих пенсионеров оказался чуть выше — 24 846,09 рубля, а по старости — 24 979,15 рубля. «Средний размер страховой пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тысячи рублей в месяц, а по случаю потери кормильца — более 16,7 тысячи рублей в месяц», — отмечается в материале РИА Новости со ссылкой на Соцфонд РФ.
На начало текущего года на учете в системе числится 41 169 796 пенсионеров. Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963 человека, а по случаю потери кормильца — 1 456 262 гражданина.
В феврале 2025 года средний размер назначенных пенсий в России достиг 23 229 рублей, что на 11,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. Рост пенсий обусловлен индексацией страховых выплат на 7,3%, а также дополнительной корректировкой, вызванной инфляционными процессами. Численность пенсионеров в стране также увеличилась и превысила отметку в 41 миллион человек. Кроме того, с 1 мая планируется очередное повышение страховых пенсий и других видов выплат. Вместе с тем, рассматривался и вариант возможного сокращения пенсионных выплат, сообщает «Национальная служба новостей».
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