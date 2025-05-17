Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Васильевке

Военные ВСУ нанесли ракетный удар по городу Васильевка в Запорожской области. В результате удара пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Нацисты нанесли ракетный удар по Васильевке. В результате ракетной атаки пострадали два мирных жителя», — написал Рогов в своем telegram-канале. Пострадавшие получили осколочные ранения.
Ранее, в ночь на 1 мая, российские средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской и Владимирской областями. В результате одной из атак в городе Валуйки также пострадал мирный житель, получивший осколочные ранения.
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