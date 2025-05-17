17 мая 2025

Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Васильевке

© Служба новостей «URA.RU»
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В Запорожской области пострадали два мирных жителя
В Запорожской области пострадали два мирных жителя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ВСУ нанесли ракетный удар по городу Васильевка в Запорожской области. В результате удара пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Нацисты нанесли ракетный удар по Васильевке. В результате ракетной атаки пострадали два мирных жителя», — написал Рогов в своем telegram-канале. Пострадавшие получили осколочные ранения.

Ранее, в ночь на 1 мая, российские средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской и Владимирской областями. В результате одной из атак в городе Валуйки также пострадал мирный житель, получивший осколочные ранения.

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Военные ВСУ нанесли ракетный удар по городу Васильевка в Запорожской области. В результате удара пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Нацисты нанесли ракетный удар по Васильевке. В результате ракетной атаки пострадали два мирных жителя», — написал Рогов в своем telegram-канале. Пострадавшие получили осколочные ранения. Ранее, в ночь на 1 мая, российские средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской и Владимирской областями. В результате одной из атак в городе Валуйки также пострадал мирный житель, получивший осколочные ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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