17 мая 2025

В Калифорнии прогремел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе Палм-Спрингс прогремел мощный взрыв
В городе Палм-Спрингс прогремел мощный взрыв Фото:

В городе Палм-Спрингс (штат Калифорния) прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел возле местного медицинского центра. Об этом сообщили местные власти.

«Сегодня около 11:00 (21:00 мск — прим. ред.) произошел взрыв. Полиция и пожарные находятся на месте происшествия. Просим жителей не приближаться к району взрыва, чтобы не мешать работе экстренных служб», — говорится в публикации на странице городской администрации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По информации NBC News, вблизи медицинского центра, предположительно, взорвался автомобиль. Телеканал со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате инцидента погиб как минимум один человек, его личность пока не установлена. Власти рассматривают возможность теракта как одну из версий.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Балашихе (Московская область), где взрыв автомобиля возле жилого дома привел к гибели человека. По предварительным данным, причиной стала закладка самодельного взрывного устройства. В обоих случаях следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, включая возможность теракта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Палм-Спрингс (штат Калифорния) прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел возле местного медицинского центра. Об этом сообщили местные власти. «Сегодня около 11:00 (21:00 мск — прим. ред.) произошел взрыв. Полиция и пожарные находятся на месте происшествия. Просим жителей не приближаться к району взрыва, чтобы не мешать работе экстренных служб», — говорится в публикации на странице городской администрации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По информации NBC News, вблизи медицинского центра, предположительно, взорвался автомобиль. Телеканал со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате инцидента погиб как минимум один человек, его личность пока не установлена. Власти рассматривают возможность теракта как одну из версий. Ранее аналогичный инцидент произошел в Балашихе (Московская область), где взрыв автомобиля возле жилого дома привел к гибели человека. По предварительным данным, причиной стала закладка самодельного взрывного устройства. В обоих случаях следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, включая возможность теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...