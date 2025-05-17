В Калифорнии прогремел взрыв

В городе Палм-Спрингс (штат Калифорния) прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел возле местного медицинского центра. Об этом сообщили местные власти.
«Сегодня около 11:00 (21:00 мск — прим. ред.) произошел взрыв. Полиция и пожарные находятся на месте происшествия. Просим жителей не приближаться к району взрыва, чтобы не мешать работе экстренных служб», — говорится в публикации на странице городской администрации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
По информации NBC News, вблизи медицинского центра, предположительно, взорвался автомобиль. Телеканал со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате инцидента погиб как минимум один человек, его личность пока не установлена. Власти рассматривают возможность теракта как одну из версий.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Балашихе (Московская область), где взрыв автомобиля возле жилого дома привел к гибели человека. По предварительным данным, причиной стала закладка самодельного взрывного устройства. В обоих случаях следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, включая возможность теракта.
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