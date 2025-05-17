Скандалы, вето и новый курс: в Польше стартуют президентские выборы

В преддверии президентских выборов в Польше, первый тур которых пройдет 18 мая, политическая атмосфера накаляется. Правительство под руководством премьер-министра Дональда Туска за последние два года столкнулось с многочисленными препятствиями, включая систематическое использование права вето президентом Анджеем Дудой. Это существенно затруднило реализацию обещанных реформ, вызвав критику со стороны либеральных сил.
На фоне этих событий кандидаты активно эксплуатируют антиукраинские настроения и другие острые темы для завоевания избирательных симпатий. Выборы обещают стать решающими для дальнейшего направления развития страны, ориентации внутренней и внешней политики, особенно в отношениях с Европейским союзом. Подробнее читайте в материале URA.RU.
Политическая предыстория
За последние два года правительство Дональда Туска, представляющее партию «Гражданская платформа», столкнулось с серьезными препятствиями в реализации своей реформаторской агенды, в основном из-за непрекращающегося использования права вето Анджеем Дудой. Это привело к тому, что либеральные силы подверглись критике за неспособность выполнить свои предвыборные обещания, особенно в контексте судебных и административных реформ.
Исход этих выборов будет иметь долгосрочные последствия для политического направления Польши, особенно в контексте ее отношений с Европейским союзом и внутренних реформ. Выбор между кандидатом от правящей партии «Гражданская платформа» мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и кандидатом от партии «Право и справедливость» (ПиС) Каролем Навроцким иллюстрирует более широкий раскол в обществе, касающийся вопроса о том, следует ли продолжать либеральные реформы или же принять консервативный подход к управлению страной.
В преддверии президентских выборов в Польше наблюдается усиливающаяся волна антиукраинских настроений, которая в особенности направлена против украинских беженцев, находящихся на территории страны. В связи с этим, кандидаты на пост президента активно используют эту тему для привлечения избирателей.
"Украинская карта сейчас, безусловно, популярна для привлечения к себе избирателей. На самом деле она появилась еще летом 2023 года. Партии активно использовали ее в период подготовки к парламентским выборам осенью 2023 года. Тогда в основном на ней смогла заработать очки действующая правительственная коалиция во главе с партией Туска «Гражданская платформа», которая обвиняла предыдущее правительство «Право и справедливости» в том, что, несмотря на беспрецедентную помощь Киеву, прием украинских беженцев, прекрасное отношение к ним поляков, «Право и справедливость» не смогла добиться от Киева никаких уступок на историческом треке, — рассказала газете "Известия" старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Мария Павлова.
Кандидаты
Рафал Тшасковский
На предстоящих выборах кандидатом от партии «Гражданская платформа» выступает 53-летний мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Пять лет назад он уже участвовал в президентской гонке, однако уступил Анджею Дуде с небольшим отставанием в 2% голосов. В этот раз Тшасковский представляется ведущим претендентом, согласно опросам, его поддерживают 33% избирателей.
Ключевые инициативы Рафала Тшасковского охватывают несколько направлений: увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП, что соответствует требованиям США к союзникам по НАТО, стимулирование развития польской военной и технологической промышленности, либерализация законодательства в области абортов — вечно дискуссионная тема в Польше, а также укрепление позиций Варшавы в структурах Евросоюза.
Кароль Навроцкий
Выдвиженец от консервативной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий занимает пост президента Института национальной памяти, который отвечает за проведение политики денацификации и декоммунизации. До прихода на этот пост в 2021 году он руководил Музеем Второй мировой войны.
Его политическая программа включает снижение налогов, ужесточение миграционной политики, выход из «зеленой сделки» ЕС и сохранение традиционных ценностей. Хотя Навроцкий выражает поддержку консервативным взглядам партии ПиС, он официально участвует в политике как независимый кандидат и старается дистанцироваться от партии, которая потерпела поражение на последних выборах и не пользуется популярностью среди избирателей.
Славомир Менцен
Представляющий ультраправый блок «Конфедерация» Славомир Менцен занимает уверенное третье место в социологических опросах с поддержкой около 13%. Его часто сравнивают с румынским политиком Кэлином Джорджеску, что указывает не только на схожесть их политических взглядов, но и на потенциал Менцена достигнуть неожиданно высоких результатов уже в первом туре выборов. Он базирует свою кампанию на антиукраинской риторике, евроскептицизме, либертарианских принципах в экономике и строгой миграционной политике. В случае второго тура его сторонники скорее поддержат Навроцкого, нежели либерального кандидата Тшасковского.
Шимон Холовня
Маршал сейма Шимон Холовня с 8% поддержки находится среди ведущих кандидатов второго ряда на пост мэра Варшавы. Он представляет центристскую партию «Польша 2050», входящую в состав правящей коалиции. Пять лет назад Холовня уже занимал третье место в первом туре выборов и поддерживал Тшасковского.
Гжегож Браун
В числе кандидатов, выступающих за улучшение отношений с Россией, выделяется депутат Европарламента Гжегож Браун. Он агитирует за возобновление дипломатических связей с Москвой и придерживается прагматичной внешнеполитической линии. В ходе избирательной кампании Браун привлек внимание своими экстравагантными действиями: он сжег и растоптал флаг Евросоюза, напал на гинеколога, проводящего аборты, и в 2023 году потушил свечи в ханукальной меноре. В социологических опросах Брауну прогнозируют до 5% поддержки.
Мацей Мацяк
Следующий кандидат — экс-руководитель польской телекомпании CW24TV Мацей Мацяк, 55-летний уроженец Влоцлавека. Согласно сообщениям польских СМИ, в 2016 году телекомпанию обвиняли в распространении дезинформации.
Известный журналист и общественный деятель возглавляет «Движение за процветание и мир». Его кандидатура вызвала повышенный интерес в Белоруссии, учитывая его частые выступления на государственной радиостанции «Международное радио Беларусь», вещающей на польском языке.
Система выборов
Статья №128 Конституции Республики Польша устанавливает, что президентские выборы должны проходить в выходной день и быть назначенными не позднее чем за 75 дней до истечения срока полномочий действующего президента. При введении военного или чрезвычайного положения, срок полномочий президента может быть продлен.
Президент выбирается через всеобщее тайное голосование сроком на пять лет и может быть переизбран только один раз. Чтобы стать кандидатом, гражданин Польши старше 35 лет должен получить не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку.
Выборы президента Польши проводятся по двухтуровой системе. Если в первом туре ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, проводится второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов. Это дает избирателям возможность пересмотреть свои предпочтения на основе результатов первого тура.
Право голоса предоставляется гражданам, достигшим 18 лет. В 2025 году число избирателей составит 28,9 млн человек из общего населения страны, равного приблизительно 37 млн.
Второй президентский срок Анджея Дуды заканчивается 6 августа 2025 года, следовательно, выборы должны быть проведены в период с 28 апреля по 23 мая 2025 года. Маршал (спикер) сейма Шимон Холовня объявил о проведении президентских выборов 18 мая 2025 года. Если необходимый результат не будет достигнут в первом туре, второй тур выборов состоится 1 июня.
Полномочия президента
В соответствии с конституцией 1997 года, Польша функционирует как парламентская республика с ограниченными полномочиями президента в области формирования государственной политики. Президент имеет право вносить законодательные инициативы и при определенных условиях может использовать право вето против законов, принятых сеймом (нижняя палата парламента). Для преодоления вето требуется квалифицированное большинство в три из пяти голосов депутатов. Также президент выполняет функции по назначению председателя Совета министров, послов и руководителей высших судебных органов, а также имеет право объявлять чрезвычайное положение в стране.
Скандалы
Один из наиболее резонансных скандалов касается ситуации, когда Кароль Навроцкий приобрел квартиру у пожилого человека, обещая взамен пожизненный уход. Однако пенсионер в итоге был переведен в дом престарелых. Этот инцидент активно использовали оппоненты Навроцкого. В ходе телевизионных дебатов на этой неделе Рафал Тшасковский передал Навроцкому конверт с реквизитами дома престарелых и запиской, гласящей: «Если не уверены в своем поведении, поступайте достойно».
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