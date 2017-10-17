21:00 17 октября 2017 0

Эксперты считают, что президент хочет сделать государственную медицину способной к конкуренции с частной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 17 октября. И вот главное к этому часу:

Губернатор Куйвашев выступил на «Четверке» впервые после вступления в должность и раскрыл главную интригу правительства в телеэфире.

Путин заявил о необходимости введения платной медицины. Почему президент выступил с таким необычным заявлением и каковы будут последствия — в материале «URA.RU».

Администрация Екатеринбурга хочет сделать платным въезд в центр города, сроки внедрения запрета уже названы. Не всем пришлось по душе такое нововведение: «Давайте тогда еще введем плату за вдох и выдох».

«ОСАГО смогут приобретать только избранные». Новая реформа вызывает массу вопросов у экспертов. Она вытеснит на черный рынок даже законопослушных водителей.

Уралец, взорвавшийся в Сирии, оказался жителем Екатеринбурга, а не Югры. Родные парня рассказывают, что заставило его из сытого города поехать на войну.

Теперь ждём за «воздух»: на Урале в квитанциях за коммунальные услуги появилась графа за «снег» и «дождь». Благо сумма пока не очень велика.