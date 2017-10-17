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17 октября 2017
16 октября 2017
16:32  17 октября 2017 0

Екатеринбургские власти назвали срок введения платы за въезд в город. «Следующим шагом станет плата за вдох-выдох»

Годовое общее собрание СОСПП. Екатеринбург, администрация города, горсовет, екатеринбург, мэрия, ночь
Добираться в центр города за деньги будут только наши детиФото: Александр Мамаев © URA.RU
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От начала обсуждения предложения о введении платного въезда в центр Екатеринбурга до его практической реализации может пройти более чем длительный срок. «Может быть, это будет пять, а может даже и двадцать лет. Это зависит от многих и многих условий», — сообщил «URA.RU» заместитель председателя комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству Дмитрий Сергин.

Возможность введения платного въезда в центр Екатеринбурга обсуждалась 16 октября в эфире программы «Открытая студия» телекомпании «41 канал». Заместитель администрации города Андрей Корюков назвал ее в числе нескольких других потенциальных мер, которые в состоянии решить проблему с пробками на городских улицах. Зрителям предложили в онлайн-режиме высказать свое мнение по поводу данного шага. «За» высказалось 12% телезрителей. 26% поддержали идею строительства в отдаленных частях мегаполиса перехватывающих парковок. Но наиболее популярной (62%) стала версия «Выделять полосы для автобусов».

Телевизионная дискуссия вызвала оживленный отклик среди представителей власти и рядовых горожан. В частности, Дмитрий Сергин заявил корреспонденту «URA.RU», что рано или поздно екатеринбургским властям придется предпринимать меры по разгрузке городских магистралей. «Другие города и страны используют для этого метод „кнута и пряника“. „Пряником“ может стать развитие общественного транспорта и строительство перехватывающих парковок. Но, учитывая, что Екатеринбург — компактный город, их эффективность вырастет при условии одновременного применения ограничительных мер. Но когда и в какой комбинации они появятся, сказать сегодня не сможет никто», — отметил депутат.

Дмитрий Сергин также напомнил, что принятие решения о платном въезде в город будет зависеть и от позиции таких федеральных ведомств, как ГИБДД, с которой у городских властей в последнее время часто расходились мнения.

Возможность принятия непопулярного решения возникнет в случае принятия Заксобранием области соответствующего закона. Но областные парламентарии пока не склонны обсуждать это предложение. «Давайте тогда еще введем плату за вдох и выдох. Я уважаю Андрея Корюкова как профессионала и уверен, что он не собирался предлагать данный ход, а имел в виду что-то другое. У нас значительная часть населения живет за городом. Что, им каждый раз по пути на работу и обратно платить? Каждый раз, когда человек едет в оперный театр, платить? Это неправильно. К нам приезжает много инвесторов, которые хотят ознакомиться с городом. И с них деньги собирать?» — рассуждает депутат Заксобрания Михаил Зубарев.

Известный защитник прав автомобилистов Кирилл Форманчук при этом уверен, что властям Екатеринбурга не дадут ввести платный въезд в город раньше, чем это будет сделано в Москве. По его мнению, пробки в центре уральской столицы — результат неправильной градостроительной политики администрации города, и перекладывать ответственность за решение этого вопроса на горожан нельзя.

В пресс-службе администрации города пояснили, что проект о введении платы за въезд в центр Екатеринбурга не разрабатывается. Вопрос был озвучен в ходе телевизионной дискуссии как личное мнение ее участников.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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