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Главные новости Курганской области
12:00  19 октября 2017 0

«Спасите от беспредела!» В Шадринске появились «кричащие» дома. ФОТО

Активисты не спросили у властей разрешения на размещение плакатовФото: Kurganded, t.me

В Шадринске Курганской области неизвестные вывесили на полуразрушенные памятники архитектуры баннеры с кричащими надписями. «Спасите меня от беспредела! Я памятник архитектуры», — гласят яркие красные буквы на белом фоне.

По данным telegram-канала «Курганский дед», один баннер появился на здании по адресу ул. Февральская, 74 (жилой дом Н. Я. Груздева), второй — по ул. Михайловской, 88 (усадьба Гусева). Автор канала добавляет, что плакаты разместили местные активисты, возмущенные плачевным состоянием объектов культурного наследия.

В мэрии Шадринска не в курсе, кто инициировал акцию, так как размещение баннеров с властями не согласовывали. Там уточнили нашему агентству, что оба здания являются объектами культурного наследия регионального значения и в ведение комитета по управлению муниципальным имуществом переданы около месяца назад. Ранее здание по ул. Михайловской принадлежало областному департаменту имущественных и земельных отношений, в доме по адресу Февральская, 74 проживали люди, попавшие под программу переселения из ветхого жилья. «В настоящее время идет подготовка к проведению аукционов, здания выставят на продажу с обременением. В дальнейшем ответственность за содержание зданий будут нести собственники», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации города.

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Усадьба Гусева построена в Шадринске в 1907 году Фото: Kurganded, t.me

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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