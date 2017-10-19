В Шадринске Курганской области неизвестные вывесили на полуразрушенные памятники архитектуры баннеры с кричащими надписями. «Спасите меня от беспредела! Я памятник архитектуры», — гласят яркие красные буквы на белом фоне.
По данным telegram-канала «Курганский дед», один баннер появился на здании по адресу ул. Февральская, 74 (жилой дом Н. Я. Груздева), второй — по ул. Михайловской, 88 (усадьба Гусева). Автор канала добавляет, что плакаты разместили местные активисты, возмущенные плачевным состоянием объектов культурного наследия.
В мэрии Шадринска не в курсе, кто инициировал акцию, так как размещение баннеров с властями не согласовывали. Там уточнили нашему агентству, что оба здания являются объектами культурного наследия регионального значения и в ведение комитета по управлению муниципальным имуществом переданы около месяца назад. Ранее здание по ул. Михайловской принадлежало областному департаменту имущественных и земельных отношений, в доме по адресу Февральская, 74 проживали люди, попавшие под программу переселения из ветхого жилья. «В настоящее время идет подготовка к проведению аукционов, здания выставят на продажу с обременением. В дальнейшем ответственность за содержание зданий будут нести собственники», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации города.