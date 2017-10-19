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Главные новости Тюменской области
13:11  19 октября 2017 0

В тюменском аэропорту экстренно сел самолет. Женщине на борту стало плохо

Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, S7, аэропорт
После дозаправки самолет улетел по маршрутуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В тюменском аэропорту Рощино 19 октября совершил экстренную посадку самолет «Боинг» из-за болезни пассажирки.

Самолет авиакомпании «Глобус», входящей в группу компаний S7 Airlines, выполнявший рейс S7 3339 из Новосибирска в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку из-за того, что одной из пассажирок стало плохо во время полета. Командир самолета «Боинг-737» принял решение садиться на ближайшем по пути аэродроме, это оказался аэропорт Рощино в Тюмени.

«Женщину отвезли в медицинское учреждение, а самолет после дозаправки улетел по маршруту», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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