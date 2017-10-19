После дозаправки самолет улетел по маршруту
В тюменском аэропорту Рощино 19 октября совершил экстренную посадку самолет «Боинг» из-за болезни пассажирки.
Самолет авиакомпании «Глобус», входящей в группу компаний S7 Airlines, выполнявший рейс S7 3339 из Новосибирска в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку из-за того, что одной из пассажирок стало плохо во время полета. Командир самолета «Боинг-737» принял решение садиться на ближайшем по пути аэродроме, это оказался аэропорт Рощино в Тюмени.
«Женщину отвезли в медицинское учреждение, а самолет после дозаправки улетел по маршруту», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР.