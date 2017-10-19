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Главные новости Тюменской области
14:59  19 октября 2017 0

Тюменцам предложили поменять машину на старый iPhone

2014_12_Клипарт, айфон, iphone, apple
Владелец гаджета хочет поменять его на автомобильФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В четверг, 10 октября, в сообществе «Типичное Ярково» опубликовано весьма «заманчивое» предложение. Житель небезызвестного села Покровское начал поиски человека, который готов обменять свой автомобиль или мотоцикл на поддержанный iPhone 5s.

Чтобы обмен был равномерным, автор предложения готов доплатить 4 тысячи рублей. Накинет еще тысячу, если авто ему доставят до Покровского. Рыночная цена нового такого смартфона в среднем не превышает 15 тысяч рублей.

Ранее, напомним, СМИ сообщили, что к концу 2017 года из российских магазинов модель 5s исчезнет, а на замену ей придет iPhone SE.

Валерий Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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