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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
02:52  24 октября 2017 0

В Канаде застрелили медведицу с двумя детенышами, ранившую двух женщин

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Пострадавшие были госпитализированы с многочисленными ранамиФото: pixabay.com

В канадском городе Мишен самка черного медведя ранила двух женщин, забравшись на территорию частного дома. В итоге сотрудники службы охраны окружающей среды были вынуждены застрелить дикого зверя вместе с потомством.

Согласно данным полиции, медведица с двумя детенышами забралась во двор жилого дома и напала на вышедшую из него женщину. Хозяйка дома получила многочисленные раны и была доставлена в местную больницу, где ей наложили несколько швов. Спустя некоторое время сотрудница службы охраны окружающей среды, которая прибыла на место инцидента вместе со своими коллегами, также подверглась нападению животного — женщину госпитализировали с ранами спины и ног.

Решение застрелить хищницу вместе с ее потомством было принято после того, как местные жители рассказали, что животные уже появлялись в городе в поисках пищи и представляли смертельную опасность, сообщает «Ридус».

В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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