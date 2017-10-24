02:52 24 октября 2017 0

Пострадавшие были госпитализированы с многочисленными ранами Фото: pixabay.com

В канадском городе Мишен самка черного медведя ранила двух женщин, забравшись на территорию частного дома. В итоге сотрудники службы охраны окружающей среды были вынуждены застрелить дикого зверя вместе с потомством.

Согласно данным полиции, медведица с двумя детенышами забралась во двор жилого дома и напала на вышедшую из него женщину. Хозяйка дома получила многочисленные раны и была доставлена в местную больницу, где ей наложили несколько швов. Спустя некоторое время сотрудница службы охраны окружающей среды, которая прибыла на место инцидента вместе со своими коллегами, также подверглась нападению животного — женщину госпитализировали с ранами спины и ног.

Решение застрелить хищницу вместе с ее потомством было принято после того, как местные жители рассказали, что животные уже появлялись в городе в поисках пищи и представляли смертельную опасность, сообщает «Ридус».

В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.