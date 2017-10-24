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Главные новости Тюменской области
10:14  24 октября 2017 0

Тюмень накрыл снегопад. В авариях уже есть пострадавший. ФОТО

Первый снег. Екатеринбург, первый снег, снегопад, парковка
В Тюмени идет снегФото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменцы в третий раз поздравляют друг друга с первым снегом. С утра город накрыл снегопад — газоны и тротуары побелели, дороги расчищает снегоуборочная техника. Город встал в десятибалльных пробках. При этом шквала крупных ДТП не произошло: очевидно, первые два снегопада убедили автомобилистов вовремя сменить резину.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в ГИБДД Тюменской области, утром произошло одно ДТП с пострадавшим на трассе Тюмень — Омск. Водитель «Форда» нарушил правила и врезался в автобус «КАвЗ». В итоге водитель иномарки получил ушиб, в автобусе никто не пострадал. Сейчас автоинспекторы выехали на улицу Дамбовскую, где, по предварительной информации, также случилась авария. «На трассах обстановка в целом нормальная, сильного гололеда нет», — сообщили в ГИБДД.

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В Сети уже появляются фото и видео ДТП, случившихся в Тюмени из-за стихии. Многие горожане снова публикуют снимки снега. «Доброе утро, Тюмень! С первым снегом!», — написал один из пользователей. «Это не первый, — поправил его другой в городской группе „ВКонтакте“. — Первый был еще в сентябре».

Согласно данным городской системы мониторинга, на улицах Тюмени работает уборочная техника. Общее количество дорожных машин составляет 694 единицы, данные о своем местоположении передает 331 единица, отслеживаемость составляет 48%.

Валерий Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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