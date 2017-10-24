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Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Курганской области
18:51  24 октября 2017 4

Скандальный экс-депутат Кургана хочет возглавить штаб Собчак. «Я был лично знаком с ее отцом»

Пикет Немцов Курган, камшилов иван
Иван Камшилов отправил свое предложение Собчак в InstagramФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Бывший депутат Курганской городской думы, председатель организации «Центр общественного контроля» Иван Камшилов предложил Ксении Собчак возглавить ее предвыборный штаб в Кургане.

Свое предложение активист написал в Instagram телеведущей. «Я все-таки был лично знаком с ее отцом Анатолием Собчаком. Я участвовал в создании движения демократических реформ в 90-х годах, мы встречались в Москве, — отметил Иван Камшилов в разговоре с корреспондентом „URA.RU“. — Тем более опыт у меня есть: я проводил избирательные кампании Хакамады, возглавлял штаб Прохорова. Я считаю, что к этой работе готов, да и взгляды у нас примерно одинаковые, встречался с ее единомышленниками».

Ответа Камшилов пока не получил, и не торопит адресата. «Собчак сначала должна решить, будет ли открывать штабы в таких городах, как Курган», — понимает он.

Ранее Иван Камшилов изъявлял желание работать руководителем штаба Навального в Кургане, но эту должность в итоге получил Михаил Кузовков. Экс-депутат активно участвует в акциях протеста и мероприятиях оппозиции, выступает в судах в качестве правозащитника по искам к мэрии Кургана, в 2015 году был исключен из числа кандидатов в депутаты облдумы из-за судимости за пропаганду нацистской символики (разместил на своем сайте фотографию изрисованной надписями стены).

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ксения Собчак планирует открыть свои штабы только в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Возглавил ее штаб политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко. Сама Собчак назвала Урал ключевым регионом для проведения своей предвыборной кампании.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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