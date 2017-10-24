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Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
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24 октября 2017
21:00  24 октября 2017 0

Отказ от призыва в армию, Рынска против Собчак и скандал с худруками театров. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Собчак назвала Крым украинским, а Урал — ключевымФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главное к этому часу:

Владимир Путин заявил, что Россия постепенно откажется от обязательного призыва в армию. Но уже есть альтернатива.

Ксения Собчак дала первую пресс-конференцию в качестве кандидата в президенты. Теледива обозначила свою позицию по Крыму, Путину, Навальному и планах на будущее. Мы кратко собрали все, что нужно знать.

Кстати, возглавит предвыборный штаб Собчак некто Игорь Малашенко — политолог, когда-то проводивший компанию Ельцина, а ныне — гражданский муж светской львицы Божены Рынской. Она дала «URA.RU» эксклюзивный, огненный комментарий, в котором жестко разнесла Собчак, назвав ее ведьмой.

Пенсии ощутимо вырастут. Правда, только у москвичей. Эксперты рассказали, как идея Собянина ударит по бюджету и повысит градус напряжения в обществе.

Сестра духовницы Поклонской и священник, который установил бэби-бокс в Екатеринбурге, разработали новый предмет — «Нравственные основы семейной жизни». Мы подробно разобрали учебник и узнали, что священнослужители расскажут старшеклассникам об изменах, абортах и контрацепции.

Руководителей 14 крупнейших театров заподозрили в махинациях. В списке — Табаков, Бабкина, Куклачев, Меньшиков и Райкин. Глава PR-отдела «Transparency International — Россия» Глеб Гавриш рассказал «URA.RU», как артисты получают госконтракты от своих же театров, заключают сделки сами с собой и спасаются от прокурорских проверок.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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