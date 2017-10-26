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Главные новости Тюменской области
11:36  26 октября 2017 0

МЧС назвало причину крупного пожара в тюменской многоэтажке. ФОТО, ВИДЕО

Дом загорелся рано утромФото: Алена Ефимова, «ВКонтакте»

Причиной крупного пожара в пятиэтажном жилом доме на улице Парфенова, 26, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Пожар ликвидирован.

«Пострадавших при пожаре нет, люди были эвакуированы, — сообщили в региональном ГУ МЧС. — Пожар ликвидирован в 9:17, горела вся крыша. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки».

В пресс-службе областного департамента здравоохранения корреспонденту «URA.RU» рассказали, что кареты скорой помощи дежурили на месте до ликвидации пожара. «Вызов на станцию скорой помощи поступил в 7:28, прибытие в 7:46. Пострадавших от пожара не было», — уточнили там.

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Фото: Светлана Лукьянова, ВКонтакте

В соцсетях появилось видео с места пожара. Люди пишут, что «жители пятых этажей капитально пострадали», поскольку «что не сгорит, то водой зальют», а некоторые даже предлагают помощь пострадавшим.

Видео: Denis Sychev, «Вконтакте»

«Живу рядом, имеется какой-никакой инструмент, руки тоже из правильного места, если тут есть кто-то из пострадавших, кому нужна помощь, обращайтесь!» — написал Данил К. в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Видео: Анастасия Загвоздкина, «ВКонтакте»

Около 10 часов утра очевидцы написали в соцсетях, что жильцов одного из подъездов дома стали запускать внутрь «для оценки ущерба».

Видео: Елена Ленина, «Вконтакте»

Согласно данным портала «Тюмень — наш дом», капитальный ремонт в дома №26 по улице Парфенова прошел в 2010—2011 годах, тогда в здании отремонтировали, в том числе, электропроводку и крышу. Управляющей организацией здесь является ЖСК-6.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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