Причиной крупного пожара в пятиэтажном жилом доме на улице Парфенова, 26, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Пожар ликвидирован.
«Пострадавших при пожаре нет, люди были эвакуированы, — сообщили в региональном ГУ МЧС. — Пожар ликвидирован в 9:17, горела вся крыша. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки».
В пресс-службе областного департамента здравоохранения корреспонденту «URA.RU» рассказали, что кареты скорой помощи дежурили на месте до ликвидации пожара. «Вызов на станцию скорой помощи поступил в 7:28, прибытие в 7:46. Пострадавших от пожара не было», — уточнили там.
В соцсетях появилось видео с места пожара. Люди пишут, что «жители пятых этажей капитально пострадали», поскольку «что не сгорит, то водой зальют», а некоторые даже предлагают помощь пострадавшим.
Видео: Denis Sychev, «Вконтакте»
«Живу рядом, имеется какой-никакой инструмент, руки тоже из правильного места, если тут есть кто-то из пострадавших, кому нужна помощь, обращайтесь!» — написал Данил К. в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».
Видео: Анастасия Загвоздкина, «ВКонтакте»
Около 10 часов утра очевидцы написали в соцсетях, что жильцов одного из подъездов дома стали запускать внутрь «для оценки ущерба».
Видео: Елена Ленина, «Вконтакте»
Согласно данным портала «Тюмень — наш дом», капитальный ремонт в дома №26 по улице Парфенова прошел в 2010—2011 годах, тогда в здании отремонтировали, в том числе, электропроводку и крышу. Управляющей организацией здесь является ЖСК-6.