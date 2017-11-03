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Главные новости Курганской области
16:35  03 ноября 2017 0

Зауральцы оборвали телефон прокуратуры с жалобами на поборы в школах и детсадах

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Родители недовольны, что их заставляют покупать игрушки и канцтоварыФото: depositphotos.com © URA.RU

Прокуратура Курганской области проводит «прямую линию» по поборам в школах и детских садах. В первой половине дня на нее поступило 17 обращений, сообщили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.

Родители детей интересовались, правомерно ли их заставляют покупать игрушки и канцтовары в детские сады, собирать деньги на оплату охраны образовательных организаций, на ремонт и покупку учебников. Некоторые просили разъяснить, как оказывать благотворительную помощь в соответствии с законом. Звонки принимаются в пятницу, 3 ноября, по телефону 45-87-65 до 18 часов.

Отметим, в этом году прокуратура выявила несколько фактов принуждения родителей за свой счет закупать учебники и мебель, игрушки и строительные материалы, оплачивать услуги охраны. Деньги собирали через родительские комитеты. Купленные игрушки и стройматериалы принимали без сертификатов качества, гарантирующих их безопасность для здоровья. Помимо этого, сами учреждения не раскрывали информацию о поступлении родительской «помощи» и расходовании их средств.

Прокуратура опротестовала 24 распоряжения учреждений о «добровольных» взносах родителей, по фактам принуждения платить пожертвования или оказывать услуги внесено 12 представлений, виновные лица получили дисциплинарное наказание.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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