Тюменец погасил полумиллионный долг за коммуналку, когда у него изъяли «Мерседес»

Житель Тюмени рассчитался с долгами за коммуналку лишь после того, как у него изъяли «Мерседес». За четыре года мужчина задолжал за квартиру в Тугулыме площадью 207 кв. метров больше полумиллиона рублей.
По словам заместителя генерального директора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгения Волкова, владелец квартиры уже давно живет и работает в Тюмени, а про свою недвижимость в Тугулыме якобы «забыл». «Половина первого этажа трехэтажки досталась ему в наследство, коммуналку — и отопление в том числе — мужчина не оплачивал четыре года. Мы проделали огромный объем работы: подавали документы о взыскании в суд, разыскивали должника, работали с приставами. И только после того, как „Мерседес“ неплательщика был изъят и помещен на штрафстоянку, он вышел на связь», — пояснил Волков. Он уточнил, что мужчине еще предстоит выплатить пени — 240 тысяч рублей.
В «Облкоммунэнерго» отметили, что это был самый большой долг в Тугулыме. Теплоснабжение в этой территории осуществляется по договорам прямых поставок, минуя УК и ТСЖ. Общий долг тугулымских потребителей перед «Облкоммунэнерго» сейчас насчитывает около 30 миллионов рублей. При этом жильцы многоквартирных домов должны 15 миллионов 322 тысячи рублей, частный сектор — 16 миллионов 302 тысячи.