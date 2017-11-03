В Кургане новый режим работы светофора на перекрестке Дзержинского — Машиностроителей вызвал бурю негодования у местных жителей. Теперь одна из самых загруженных улиц города — Дзержинского — в часы пик застывает в огромных пробках.
«Разгрузив ул. Машиностроителей — до безобразия загрузили ул. Дзержинского! Плохо и водителям, и пешеходам. Пешеходы больше 80 секунд стоят на светофоре, как в Москве. А водители, в свою очередь, пытаются удрать с Дзержинского за отведенные им 15-20 секунд, забывая о правилах», — восклицает аноним в группе «Инцидент | Курган».
Местные жители поддержали автора сообщения в комментариях и отметили, что пробки в Кургане теперь тоже похожи на московские. «Раньше спокойно доезжала до перекрестка Машиностроителей — Химмашевская, а дальше — загруженное движение. Теперь я съезжаю с моста ЖБИ и глухо встаю», — сокрушается Наталья Иванова. «Светофор вообще не вывозит. Кольцо там уже надо строить», — поделился мнением Максим Хмеляр. «Бред, а не светофор!» — воскликнула Анастасия Мороз.
В отделе пропаганды городской ГИБДД «URA.RU» пояснили, что светофор установлен по всем нормативам, за комментарием по поводу его настройки посоветовали обратиться в мэрию. В управлении дорожного хозяйства и благоустройства курганской администрации на звонки корреспондента агентства вечером в пятницу не ответили.