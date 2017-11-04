Тюменцам в День народного единства напомнили о лихих 90-х и предложили выход. ФОТОРЕПОРТАЖ

18:23 04 ноября 2017 0

В День народного единства для простых тюменцев устроили концерт на Цветном бульваре Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские ВИПы отпраздновали День народного единства в областной филармонии вместе с губернатором Владимиром Якушевым. Для простых тюменцев на Цветном бульваре организовали праздничный развлекательный концерт.

В филармонии Якушев вручил выдающимся жителям области награды президента России и главы региона, после чего торжественно поздравил собравшихся. «Это день возвращает нас к событиям отечественной истории, понимание которой помогает разобраться во многих политических процессах, — отметил он. — Из страниц истории мы узнаем, к чему приводит отсутствие единства. Наше государство не раз переживало междоусобицы, разделение на своих и чужих. Наше поколение хорошо помнит 90-е годы, когда страна испытывала трудности. Пережив очередную смуту, раскол общества, экономические проблемы, мы пришли к пониманию, что никто, кроме нас самих, не сделает нашу родную землю, Россию, сильной и процветающей».

1/21 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Пока областная элита слушала симфоническую музыку, для всех горожан на Цветном бульваре начался концерт местных танцевальных коллективов. Его отличительной особенностью было то, что ни одно официальное лицо не поднялось на сцену. Как объяснил «URA.RU» секретарь ТРО «Единой России» Андрей Артюхов, формат мероприятия не предусматривал участие ВИПов. Кроме главного областного единоросса, среди зрителей удалось заметить только одного представителя власти — депутата облдумы от «ЕР» Ольгу Швецову, которая старательно снимала происходившее на телефон.

Возможно, из-за весьма прохладной погоды зрителей у сцены на пешеходном бульваре собралось немного. Навскидку, их число не превышало три сотни человек. Узнать официальную оценку количества пришедших на Цветной бульвар зрителей не удалось — в пресс-службе УМВД по Тюменской области пояснили, что подсчет будет сделан по окончании всех праздничных мероприятий, ближе к полуночи.