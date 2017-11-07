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Главные новости Курганской области
13:54  07 ноября 2017 0

В батутном парке Кургана школьники покалечились по вине родителей

Дети получили травмы из-за халатности родителейФОТО: страница батутного парка «Высота» во «ВКонтакте»

В Кургане двое детей получили травмы во время отдыха в батутном парке «Высота». О начале расследования по факту инцидента сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Известно, что юные посетители парка травмировались в минувшее воскресенье, 5 ноября. 11-летняя школьница получила травму при приземлении на «надувшую подушку», а чуть позже 16-летний подросток неудачно прыгнул в «поролоновую яму».

Управляющая парком Екатерина Коробкова в беседе с «URA.Ru» отметила, что аттракционы соответствуют всем необходимым требованиям и травмы были получены исключительно из-за нарушения посетителями техники безопасности. «У нас есть в парке надувная подушка, в которую можно прыгать со стенки. Родители сами скинули дочь на подушку, девочка приземлилась головой вниз, а ее ноги оказались запрокинуты», — рассказала управляющая «Высоты».

По словам Коробковой, во втором случае молодой человек, имевший письменное согласие родителей на посещение парка, попытался выполнить сложный акробатический элемент — прыжок с сальто назад, но неудачно упал и ударился затылком.

«В настоящее время в рамках проведения проверки опрошены пострадавшие и очевидцы. После установления лиц, ответственных за обеспечение режима безопасного пребывания детей в парке, а так же всех фактических обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет дана правовая оценка их действиям и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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