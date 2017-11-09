{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
08 ноября 2017
07 ноября 2017
12:21  09 ноября 2017 0

В Тюмени суд вынес приговор убийце вдовы писателя

Новиков Илья, молоток, правосудие, наручники, судья, суд, судебные разбирательства, мантия
Суд отправил убийцу на 15 лет в колонию строгого режимаФото: depositphotos.com © URA.RU

Суд в Тюмени отправил на 15 лет в колонию убийцу вдовы писателя Ивана Ермакова. Молодой человек приехал в Тюмень из Алтайского края и летом этого года задушил женщину в ее же квартире.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 25-летнему жителю Алтайского края Александру Козыреву инкриминировали две статьи УК РФ: разбой и убийство, сопряженное с разбоем. Следователи выяснили, что Козырев приехал в Тюмень и жил без регистрации в квартире одной из горожанок в доме №146 на улице Республики. Мужчина нигде не работал. В том же подъезде жила 89-летняя труженица тыла, вдова писателя Ивана Ермакова Антонина Пантелеевна.

Восьмого июля 2017 года пьяный Козырев увидел пенсионерку на лестничной площадке и попросил у нее воды. Женщина позволила ему зайти в квартиру. В шкафу Козырев, который коллекционировал медали, увидел три юбилейные медали — 60, 65 и 70-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. После этого он напал на вдову писателя и задушил ее. Забрав медали, мужчина ушел из квартиры. До 90-летия женщина не дожила несколько дней.

Молодого человека задержали уже 9 июля, а на следующий день заключили под стражу. Медали правоохранители отыскали, суд постановил вернуть их внуку погибшей женщины. Козырев полностью признал вину и раскаялся.

Сегодня, 9 ноября, суд вынес убийце приговор: 15 лет мужчина должен будет провести в исправительной колонии строгого режима.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров