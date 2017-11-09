В Тюмени суд вынес приговор убийце вдовы писателя

Суд в Тюмени отправил на 15 лет в колонию убийцу вдовы писателя Ивана Ермакова. Молодой человек приехал в Тюмень из Алтайского края и летом этого года задушил женщину в ее же квартире.
Как рассказали в региональной прокуратуре, 25-летнему жителю Алтайского края Александру Козыреву инкриминировали две статьи УК РФ: разбой и убийство, сопряженное с разбоем. Следователи выяснили, что Козырев приехал в Тюмень и жил без регистрации в квартире одной из горожанок в доме №146 на улице Республики. Мужчина нигде не работал. В том же подъезде жила 89-летняя труженица тыла, вдова писателя Ивана Ермакова Антонина Пантелеевна.
Восьмого июля 2017 года пьяный Козырев увидел пенсионерку на лестничной площадке и попросил у нее воды. Женщина позволила ему зайти в квартиру. В шкафу Козырев, который коллекционировал медали, увидел три юбилейные медали — 60, 65 и 70-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. После этого он напал на вдову писателя и задушил ее. Забрав медали, мужчина ушел из квартиры. До 90-летия женщина не дожила несколько дней.
Молодого человека задержали уже 9 июля, а на следующий день заключили под стражу. Медали правоохранители отыскали, суд постановил вернуть их внуку погибшей женщины. Козырев полностью признал вину и раскаялся.
Сегодня, 9 ноября, суд вынес убийце приговор: 15 лет мужчина должен будет провести в исправительной колонии строгого режима.