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10 ноября 2017
09 ноября 2017
08 ноября 2017
13:51  10 ноября 2017 0

Представительство Ксении Собчак откроется в Тюмени до 1 декабря. «Мы определимся, кто достоин»

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Ксения Собчак откроет представительство в ТюмениФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Представительство предвыборного штаба Ксении Собчак в Тюмени планируется открыть до 1 декабря. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил ответственный в команде Собчак за региональную сетку предвыборных штабов Тимур Валеев. Помещение для представительства предполагается подыскать в центре города.

«Мы сейчас обрабатываем заявки, которые в большом количестве приходят на сайт „Собчак против всех“. Заявки присылают не только волонтеры, но и те люди, которые хотят войти в штаб», — сообщил Тимур Валеев. По словам собеседника агентства, до конца этой недели и в начале следующей с авторами заявок свяжутся, после чего они определятся, «кто достоин — у кого есть команда и кто может взять на себя такой серьезный проект».

Планируется, что представительство разместится в одном из зданий в центре города. «У вас в Тюмени будет не штаб, а представительство — это большая разница по внутренней структуре, — отметил Тимур Валеев. — Штабы открываются в основном в регионах центральной России, они курируют соседние регионы, например, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург. А у вас очень большое расстояние между столицами субъектов, поэтому друг друга не могут курировать города».

В тюменское представительство войдут как минимум три человека: это руководитель, юрист и сотрудник, который будет отвечать за волонтеров.

Собеседник агентства подтвердил, что заявки из Тюмени «уже есть, их много».

Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила о своем намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году. Команда Собчак по всей России собирается открыть 50 представительств по сбору подписей, семь штабов в центральных для кампании регионах.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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