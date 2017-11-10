13:51 10 ноября 2017 0

Ксения Собчак откроет представительство в Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представительство предвыборного штаба Ксении Собчак в Тюмени планируется открыть до 1 декабря. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил ответственный в команде Собчак за региональную сетку предвыборных штабов Тимур Валеев. Помещение для представительства предполагается подыскать в центре города.

«Мы сейчас обрабатываем заявки, которые в большом количестве приходят на сайт „Собчак против всех“. Заявки присылают не только волонтеры, но и те люди, которые хотят войти в штаб», — сообщил Тимур Валеев. По словам собеседника агентства, до конца этой недели и в начале следующей с авторами заявок свяжутся, после чего они определятся, «кто достоин — у кого есть команда и кто может взять на себя такой серьезный проект».

Планируется, что представительство разместится в одном из зданий в центре города. «У вас в Тюмени будет не штаб, а представительство — это большая разница по внутренней структуре, — отметил Тимур Валеев. — Штабы открываются в основном в регионах центральной России, они курируют соседние регионы, например, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург. А у вас очень большое расстояние между столицами субъектов, поэтому друг друга не могут курировать города».

В тюменское представительство войдут как минимум три человека: это руководитель, юрист и сотрудник, который будет отвечать за волонтеров.

Собеседник агентства подтвердил, что заявки из Тюмени «уже есть, их много».

Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила о своем намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году. Команда Собчак по всей России собирается открыть 50 представительств по сбору подписей, семь штабов в центральных для кампании регионах.