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09 ноября 2017
19:48  09 ноября 2017 0

Собчак ищет руководителей штабов на Урале

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Для агитационной кампании Собчак набирает волонтеровФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Телеведущая Ксения Собчак, собравшаяся баллотироваться в президенты России в 2018 году, начала искать руководителей штабов в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Команды в регионах будут заниматься агитацией, мобилизацией сторонников и сбором подписей.

В уральских городах уже набралось несколько тысяч волонтеров и несколько сотен претендентов на должность руководителей, сообщил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отвечающий в команде Собчак за региональную сетку предвыборных штабов Тимур Валеев. От будущих координаторов штабов, по его словам, требуется «опыт в политической деятельности, активная жизненная политическая позиция, как минимум недовольство нынешним положением дел в стране и желание менять ее к лучшему».

Ранее «URA.RU» сообщало со ссылкой на источник, что штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит журналист и пиарщик Аксана Панова. На вопрос корреспондента о том, может ли Панова занять эту должность, Валеев ответил, что не располагает данной информацией.

Всего в ближайшие месяцы команда Собчак собирается открыть 50 представительства по сбору подписей, семь штабов в центральных для кампании регионах и объединить волонтеров, пришедших на сайт, с региональной сеткой активистов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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