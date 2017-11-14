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Главные новости Тюменской области
13:08  14 ноября 2017 0

«Рядом женщина стояла и плакала». В Тюмени насмерть разбился мужчина. ФОТО

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Врачи прибыли через 6 минут после вызова, но мужчина был уже мертвФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени на улице Николая Зелинского погиб мужчина. Фотографии происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Пользователи предположили, что несчастный выпал из окна многоэтажки. Один из участников группы написал, что врачи приехали уже после полиции. В департаменте здравоохранения области корреспонденту «URA.RU» сообщили время прибытия кареты скорой помощи.

«Выпал мужчина, улица Николая Зелинского, 23», — написал автор фотографии в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Живой?», «Откуда он выпал?», «Лучше бы скорую вызвали», — пишут пользователи.

Врачи констатировали смерть мужчины
Фото: группа «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

«На удивление скорая вообще поздно приехала, сначала приехали полицейские, а парень лежал на мокром асфальте, может, можно было еще спасти. Рядом стояла женщина ревела», — рассказал Олег О.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе областного департамента здравоохранения, вызов по данному адресу поступил в 7:01, бригады скорой помощи прибыла в 7:07.

«Медики констатировали смерть пациента», — отметили в пресс-службе ведомства.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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