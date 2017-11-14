На Ямале выбрали нового главного оленевода

В Салехарде выбрали нового руководителя Союза оленеводов Ямала, которым стал директор ООО «Агрокомплекс «Тазовский» Степан Вануйто. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
В окружной столице состоялась очередная конференция Союза. Члены правления некоммерческой организации и руководители оленеводческих предприятий, входящие в её состав, собираются каждые четыре года. На конференции они обсуждают положение дел в отрасли, подводят итоги и намечают планы работы в дальнейшей перспективе.
На этот раз главным поводом встречи стали выборы нового председателя правления Союза. С самого основания организации ее возглавлял Леонид Худи, который ныне занимает должность представителя губернатора округа в Тазовском районе. С марта 2017 года обязанности председателя исполнял Степан Вануйто — и на конференции он единогласно был официально утверждён на эту должность.
Ранее сообщалось о том, что ямальские оленеводы массово мигрируют в соседние регионы из-за неблагоприятных для разведения животных природных условий.