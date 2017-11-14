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Главные новости Ямала
19:02  14 ноября 2017 0

На Ямале выбрали нового главного оленевода

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, оленья упряжка, олени, город надым, озеро янтарное
В Салехарде выбрали нового руководителя Союза оленеводов ЯмалаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Салехарде выбрали нового руководителя Союза оленеводов Ямала, которым стал директор ООО «Агрокомплекс «Тазовский» Степан Вануйто. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

В окружной столице состоялась очередная конференция Союза. Члены правления некоммерческой организации и руководители оленеводческих предприятий, входящие в её состав, собираются каждые четыре года. На конференции они обсуждают положение дел в отрасли, подводят итоги и намечают планы работы в дальнейшей перспективе.

На этот раз главным поводом встречи стали выборы нового председателя правления Союза. С самого основания организации ее возглавлял Леонид Худи, который ныне занимает должность представителя губернатора округа в Тазовском районе. С марта 2017 года обязанности председателя исполнял Степан Вануйто — и на конференции он единогласно был официально утверждён на эту должность.

Ранее сообщалось о том, что ямальские оленеводы массово мигрируют в соседние регионы из-за неблагоприятных для разведения животных природных условий.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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