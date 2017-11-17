14:58 17 ноября 2017 0

Тюменцам устроили ловушку на дороге в центре города Фото: Evgenia Nikolaevna, группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

Тюменских автолюбителей возмутила яма на дороге в самом центре города. Сразу несколько человек сообщили, что повредили свои автомобили на участке улицы Ленина напротив Цветного бульвара. В компании, которая вела там работы, заверили, что яму уже ликвидировали.

«Ребята, на Ленина, напротив „Макдоналдса“, офигенная яма. Я в неё попала и неплохо покоцала себе бампер. Будьте осторожны!» — написала тюменка Евгения в популярном местном паблике во «ВКонтакте». Ее пост собрал больше 50 комментариев. Одни горожане удивлялись, как в такой неглубокой, на первый взгляд, яме можно повредить бампер, другие признавались, что тоже влетели в яму на улице Ленина. «Тоже чуть не залетел, но успел остановиться. А так, конечно, надо было вызывать ДПС и брать деньги за ремонт бампера с дорожников», — написал Иван Б. «Ублюдки дорожники, только что залетел в эту подлючую яму», — негодует Алексей Б. «Я тоже попал в нее вчера, думал — апокалипсис начался: чуть не перевернулся», — признался Юрий И.

«Надо было объехать — и все», — посоветовал автоледи один из участников группы. «Объехать не могла, так как шёл поток машин по правой стороне», — объяснил автор фотографии. Тюменцы посоветовали горожанке обратиться за компенсацией вреда к дорожникам или в страховую компанию, однако она сообщила, что не зафиксировала факт ДТП, поэтому теперь доказать его практически невозможно. «Я ни к кому не хочу обращаться — заморочек больше. Я просто хотела предупредить водителей, чтобы были аккуратней», — пояснила Евгения.

Как выяснилось, на этом месте ранее вели работы сотрудники «Тюмень Водоканала», которые по жалобе жителей дома №65 на улице Ленина выясняли причины низкого давления воды. Колодец оказался кирпичным и очень старым, его пришлось менять на железобетонный, а после восстанавливать дорожное полотно, рассказали в пресс-службе водоканала. «Восстановление провели по зимнему варианту, то есть забетонировали. Но, видимо, из-за погоды бетон просел и его выбило машинами, — пояснили в компании. — Сегодня там провели повторные восстановительные работы, ямы там уже нет».